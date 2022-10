Quando è il Black Friday 2022?

Tradizione ormai consolidata anche al di fuori dei confini degli States, il Venerdì Nero è la data che formalmente dà il via allo shopping in previsione del Natale. La consuetudine si è diffusa a macchia d’olio in ogni parte del globo, complice l’espansione dei gigastore nel mondo virtuale.

Come ogni evento che galoppa attraverso il tam tam, l’evento del Black Friday è avvolto dal mistero in merito alla sua reale origine. Sebbene non se ne inquadri con definizione l’anno di esordio, c’è chi afferma che il nome dell’evento riconduca alla memoria una vendita straordinaria presso i grandi magazzini Macy’s. In occasione degli sconti, la gente si riversò per le strade di Filadelfia mandando letteralmente in tilt il traffico della città in un venerdì tutto da dimenticare.

Oltre all’origine targata Pennsylvania, c’è chi attesterebbe la nascita dell’evento alle fortunate chiusure dei registri contabili successive al Thanksgiving Day. Complici le ricche vendite della giornata, era il colore nero dei ricavi a prevalere sul rosso delle uscite. Considerato da questo punto di vista, il venerdì si tingeva di nero proprio per il picco degli incassi. Subito dopo il Ringraziamento, quest’anno l’appuntamento è quindi fissato per venerdì 25 novembre.

Quanto dura il Black Friday 2022?

Dato il considerevole successo del Black Friday, l’evento ha attirato sempre più l’attenzione del grande pubblico. Si ricordano infatti i grandi down dei siti web proprio in occasione del Black Friday, quando i big dello shopping online venivano letteralmente presi d’assalto dal popolo del Web.

Ne è derivato un diverso approccio alle promozioni del Venerdì Nero, attualmente i più dedicano alle offerte almeno l’intero fine settimana e talvolta qualcuno si spinge anche oltre con la Black Week.

Se si considera che il Venerdì Nero è immediatamente seguito dal Cyber Monday, le due date non potevano che fondersi in una finestra aperta al risparmio. Il tempismo è però essenziale: complici le grandi aspettative in previsione dell’evento, è bene tentare l’acquisto giusto sin dallo scoccare della mezzanotte. Certamente le offerte si protraggono nei giorni successivi ma, come è consuetudine, sono le migliori offerte a terminare prima.

Consigli utili per il Black Friday

Per quanto le occasioni abbondino, gli acquisti migliori sono quelli che si preparano già prima dell’evento promozionale. Il segreto del successo sta nelle fonti di risparmio, ci sono infatti svariati modi per moltiplicare i vantaggi di una buona promozione: puntare sui giusti canali è la via migliore per partire.

Sicuramente la prima cosa da fare è proteggersi dalle truffe, infatti, molti utenti ingolositi dagli sconti dell’evento potrebbero cadere in vari tranelli predisposti dai truffatori. Sicuramente dobbiamo diffidare dai prezzi troppo stracciati o dai falsi sconti. Tenere sempre gli occhi aperti e controllare se il venditore è affidabile o se è stato “gonfiato” il prezzo di listino è sempre una buona norma.

Le newsletter dei brand di vendita sono un ottimo sistema per garantirsi un accesso prioritario alle offerte, qui giocare d’anticipo è una strategia che può portare i suoi frutti. Ci sono anche i social: seguire le pagine e i profili ufficiali del brand è un modo per rimanere sempre sul pezzo. Oltre a condividere i propri gusti e ad allargare i contatti, le pagine ufficiali sono il tramite per le iniziative promozionali dedicate.

Su cosa risparmiare con il Black Friday?

Tentare l’acquisto dell’anno è lo scopo di chiunque si affacci alla finestra promozionale, il Black Friday è l’evento nel quale sono i grandi a fare la differenza. Due nomi dicono già tutto o quasi: eBay e Amazon. I due colossi promettono occasioni davvero interessanti, del resto qui vi si trova un po’ di tutto quindi si moltiplicano le probabilità di trovare la combinazione giusta.

Che si tratti di un acquisto per la casa, per l’auto o di un accessorio per il proprio sport del cuore, qui la scelta è vasta almeno quanto le occasioni che l’evento promozionale riesce a riservare. Se si considerano poi i servizi accessori che il team di Bezos padroneggia, il Black Friday diviene anche l’occasione per spuntare qualche utile abbonamento.

Non ci sono i soli colossi dell’eCommerce, sono tante le realtà a offrire opportunità interessanti. Euronics e Mediaworld sono certamente dei brand da prendere in seria considerazione, l’elettronica è un settore particolarmente frizzante in occasione della Black Week.

Il mercato italiano non può rinunciare ai colossi della moda: Bershka, Zara, Pull and Bear e Zalando possono essere solo alcuni dei nomi dai quali partire. Internet offre anche tanto altro.

