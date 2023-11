Serie Creative Aurvana Ace: precisione in ogni nota con i driver xMEMS

Creative presenta gli ultimi auricolari True Wireless, progettati per elevare ogni nota a nuove vette con avanzati driver basati su MEMS a stato solido.

Creative Technology annuncia oggi gli attesissimi auricolari True Wireless Creative Aurvana Ace e Creative Aurvana Ace 2 , dotati di rivoluzionari driver MEMS a stato solido in silicio. La serie Creative Aurvana Ace, alimentata dai driver xMEMS, è stata sapientemente sintonizzata per offrire una straordinaria chiarezza audio con una più ampia risposta in frequenza che va da 5 Hz a 40 KHz. Grazie a questa gamma completa è possibile godere di un'esperienza audio veramente coinvolgente e realistica, sia per la musica, i film o le videochiamate.

Questi ultimi auricolari wireless includono anche la tecnologia LE Audio con codec LC3, Bluetooth 5.3 e la cancellazione del rumore attiva ibrida (ANC) oltre alla modalità Ambient, insieme a un tempo totale di riproduzione fino a 24 ore, rendendoli la scelta definitiva per gli appassionati di audio alla ricerca del massimo in auricolari True Wireless.







Il nuovo punto di riferimento nell'audio True Wireless con il Creative Aurvana Ace e il Creative Aurvana Ace 2.2

Prova la potenza dei driver xMEMS

Nel cuore di Creative Aurvana Ace e di Creative Aurvana Ace 2 si trovano i rivoluzionari driver MEMS a stato solido, che svolgono un ruolo cruciale nel fornire un'esperienza sonora veramente naturale e realistica. Questi driver specializzati, integrati con maestria in ciascun auricolare, presentano un design innovativo con piccole alette accuratamente montate su chip di silicio. Ciò che rende unica questa tecnologia è come essa replichi il suono quando queste alette rispondono rapidamente a brevi segnali elettrici. In tal modo, questi driver sono in grado di generare onde sonore che riproducono fedelmente il modo in cui si percepiscono naturalmente i suoni nel mondo circostante. Il risultato è un'esperienza audio non solo di alta qualità, ma anche straordinariamente realistica, come essere nel mezzo del palcoscenico di un concerto.

Serie Creative Aurvana Ace – la porta d'accesso all'eccellenza sonora

Per un'esperienza audio completa, la serie Creative Aurvana Ace presenta un notevole sistema a due driver che combina armoniosamente la potenza della tecnologia xMEMS con driver dinamici personalizzati da 10 mm. Insieme, questi driver duali possono fornire una vasta gamma di suoni naturali con una precisione straordinaria, spaziando dagli acuti nitidi ai bassi profondi e agli acuti dinamici. Quindi, che si stia gustando la musica preferita, o immergendosi in un film o partecipando a una chiamata, il sistema di doppio driver garantisce un'esperienza audio ricca, dettagliata e priva di distorsioni che si distingue in una categoria a sé.

Oltre alle eccezionali capacità audio, Creative Aurvana Ace e Creative Aurvana Ace 2 offrono una serie di funzionalità che elevano l'esperienza audio ad un livello superiore. Con la cancellazione del rumore attiva ibrida e la modalità Ambient, è possibile immergersi completamente nell'audio o rimanere consapevoli dell'ambiente circostante, adattandosi in modo fluido a qualsiasi circostanza. Questi auricolari sono inoltre dotati di sei microfoni integrati alimentati dalla tecnologia di cancellazione del rumore Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), garantendo chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. Con un tempo totale di riproduzione fino a 24 ore, sono perfetti per lunghi spostamenti, giornate lavorative o sessioni di ascolto prolungate. Inoltre, essendo certificati IPX5, questi ultimi auricolari sono resistenti al sudore e ideali per chi ha uno stile di vita attivo.

Entrambi i modelli supportano una varietà di codec audio, tra cui LE Audio con il codec LC3 per una qualità audio wireless superiore, SBC, AAC, AptX e AptX Adaptive, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e offrendo lo streaming audio di alta qualità.

Creative Aurvana Ace presenta una raffinata finitura nera opaca con un tocco di rame, mentre il Creative Aurvana Ace 2 vanta un design moderno e traslucido con un suggestivo inserto in rame. Questo nuovo aspetto si abbina perfettamente alla tecnologia innovativa contenuta al loro interno.

Scegliere la coppia perfetta: Creative Aurvana Ace contro Creative Aurvana Ace 2

Mentre sia Creative Aurvana Ace che il Creative Aurvana Ace 2 condividono le caratteristiche chiave menzionate in precedenza, ci sono alcune distinzioni significative che distinguono Creative Aurvana Ace 2.

Dotato di Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation (ANC), Creative Aurvana Ace 2 possiede l'intelligenza per adattare e perfezionare i livelli di cancellazione del rumore in tempo reale in base alle specifiche condizioni ambientali e all'adattamento all'orecchio. Questa innovativa capacità garantisce un perfetto equilibrio tra l'isolamento acustico e la consapevolezza situazionale, rendendoli ideali per diversi ambienti di ascolto.

Accoppiato con l'ultimo codec Qualcomm aptX Lossless, Creative Aurvana Ace 2 offre audio lossless ad alta fedeltà a 16-bit / 44,1 kHz, simile a un'esperienza di livello CD in cui ogni elemento musicale viene fedelmente ricreato, assomigliando strettamente alla registrazione originale. Questo assicura un'esperienza d'ascolto superiore sia per gli appassionati di audio che per gli ascoltatori occasionali.

" Le tecnologie xMEMS rappresentano un notevole passo avanti nella tecnologia audio ", ha dichiarato Song Siow Hui, CEO di Creative. " Consentono a Creative Aurvana Ace e a Creative Aurvana Ace 2 di riprodurre il suono con straordinaria precisione e fedeltà. I nostri Clienti possono aspettarsi un livello di immersione e chiarezza che ridefinisce la loro percezione dell'audio di alta gamma. "

Prezzi e disponibilità

Creative Aurvana Ace ha un prezzo di € 149,99 ed è disponibile su Creative.com

Creative Aurvana Ace 2 ha un prezzo di € 179,99 ed è disponibile su Creative.com

Visita

creative.com/aurvanatws

per ulteriori informazioni.

Il preordine sarà disponibile a partire da venerdì 10 novembre 2023.

Altre News per: seriecreativeaurvanaprecisioneogninotadriver