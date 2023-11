L'aggiornamento Agricolo di Sengoku Dynasty è ora disponibile

Lo sviluppatore Superkami e l'editore Toplitz Productions sono lieti di annunciare che il primo importante contenuto per il suo gioco di ruolo open-world multigenere, city-building, life-simulator e gioco di sopravvivenza Sengoku Dynasty è ora disponibile per PC.

L'aggiornamento agricolo di Sengoku Dynasty , che arriva in più fasi, a partire dall'importante rilascio di contenuti di oggi, introduce una vasta gamma di colture terrestri e acquatiche da coltivare e raccogliere, tra cui miglio, aglio, porri, prezzemolo, wasabi, rape e riso.

L'aggiornamento non si limita però solo ai raccolti, ma all'introduzione di un nuovo villaggio, Aratani, un pacifico villaggio agricolo in cui i giocatori possono interagire con i commercianti per rifornire le proprie risorse e intraprendere nuove entusiasmanti missioni, è situato nella regione meridionale della vasta mappa di Sengoku Dynasty. L'aggiornamento introduce anche nuovi strumenti agricoli e una nuova struttura agricola: la stazione di compost.

Tenendo conto del feedback della community sin dal lancio, lo sviluppatore Superkami sta anche introducendo la tanto richiesta funzionalità di gioco della "ricrescita" che riduce la desolazione causata dalla deforestazione aggressiva. I giocatori di Sengoku Dynasty noteranno che le risorse deforestate o eccessivamente raccolte ricresceranno o si rigenereranno, compresi i depositi minerari esauriti.

Mantenendo vivo il senso di comunità e amicizia, i giocatori che intendono lavorare la terra in modalità cooperativa potranno anche salutare i propri compagni giocatori con un educato inchino, come esempio delle 12 emote aggiunte nell'ultimo aggiornamento, portando così un nuovo livello di espressione nel gioco.

L'aggiornamento agricolo è un'aggiunta integrale alla premessa generale del gioco, la ricca ambientazione storica e culturale di Sengoku Dynasty fornisce uno sfondo accattivante, consentendo ai giocatori non solo di abbracciare un'era passata segnata da profondi cambiamenti sociali e politici, ma anche di coltivare il proprio senso di prosperità e crescita. La tabella di marcia dei contenuti durante l’accesso anticipato continuerà ad aggiungere una gamma entusiasmante e diversificata di funzionalità ed elementi narrativi per il divertimento dei giocatori.

"L'agricoltura era sia un'attività cruciale nel Giappone medievale sia una delle funzionalità più richieste dai nostri giocatori. Siamo lieti di introdurla nel nostro primo importante aggiornamento dei contenuti, che include anche un sostanziale incremento delle prestazioni dell'intero gioco. Non vedo l'ora di condividere presto maggiori informazioni sui nostri piani futuri." - afferma Jan Cieslar, CEO di Superkami

Per un'analisi completa dei contenuti e delle funzionalità incentrate sui giocatori introdotte in Sengoku Dynasty a partire da oggi, i giocatori sono incoraggiati a consultare la pagina Steam ufficiale del gioco qui.

Guarda il trailer qui: https://youtu.be/SSu-aCZe164

