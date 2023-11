Arriva la funzionalità infestazione su Peridot

Questa settimana Niantic ha rilasciato il suo più grande aggiornamento fino ad oggi per Peridot, il gioco di pet sim in realtà aumentata ambientato nel mondo reale, aggiungendo un nuovo senso di avventura ed esplorazione all'esperienza!





Arricchito dalla magia della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale, Peridot è stato scaricato oltre un milione di volte ed è supportato da un'appassionata comunità di Custodi nel mondo.





Esplorando il proprio quartiere, i giocatori noteranno che un’infestazione di colore verde acceso si è diffusa sulla mappa del mondo condiviso. All'interno dell’infestazione sono presenti dei Dot selvaggi che devono essere salvati, cosa che i Custodi possono fare abbagliandoli con l'aiuto dei loro fedeli Dot.





Per eliminare l’infestazione da queste aree, i Custodi del quartiere dovranno salvare i Dot selvaggi che le abitano. I Dot salvati diventano disponibili per la schiusa nella schermata dei Dot ospiti.





I Custodi guadagnano anche monete infestazione dopo aver salvato con successo i Dot selvaggi, che possono essere utilizzati per acquistare risorse utili come cibo, materiali per la schiusa e abiti esclusivi nel negozio del gioco



