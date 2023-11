Giocare a Peridot è sempre più divertente grazie all'AI generativa

Alla scoperta di come Peridot sta utilizzando l'intelligenza artificiale generativa per dare ancora più vitalità e personalità ai Dots.

Con Peridot, gioco di pet simulation ambientato nel mondo reale e sviluppato da Niantic, l’obiettivo è sempre stato quello di sfruttare le ultime tecnologie all'avanguardia a disposizione per dare vita a creature adorabili in modi deliziosi, stravaganti e realistici. Con il lancio del gioco all'inizio di quest'anno la nostalgia degli animali domestici virtuali re-immaginati è stata portata ai giorni nostri e nel mondo reale, grazie alla realtà aumentata. Ora, con un ulteriore passo in avanti, Niantic si appoggia all' intelligenza artificiale generativa per rendere i Dot ancora più vivi e reali , consentendo loro di reagire in modo inaspettato e sorprendente alle diverse cose che trovano nel mondo reale, proprio come farebbe un vero animale domestico.

Ad esempio, così come è possibile prevedere come reagirebbe il proprio cucciolo alla vista di un gatto per strada, anche il Dot reagirà in modo imprevedibile . Ringhieranno, abbaieranno o si lanceranno dietro di lui? Se verrà lasciato un piatto di cibo all’esterno, il Dot ne ruberà un boccone o si rotolerà negli avanzi? Utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, i Dot in Peridot mostreranno reazioni uniche , casuali , sorprendenti o semplicemente adorabili quando incontreranno nuovi oggetti, dando l'impressione che stiano imparando e comprendendo il mondo che li circonda.





Utilizzando le precedenti tecniche di progettazione del gioco, i team avrebbero dovuto programmare manualmente una gamma limitata di reazioni per i Dot, nei momenti di incontro con i vari oggetti nel mondo. Tuttavia, grazie all'AI generativa, il team Niantic ha aumentato in maniera considerevole i comportamenti possibili quando i Peridot incontrano nuovi stimoli o ostacoli nel mondo reale, ad esempio un altro animale, un piatto di cibo o un mazzo di fiori. Ciò significa che il proprio Dot potrà ora attingere da una vasta gamma di animazioni inedite , come se il Dot stesse imparando, adattandosi e dimostrando personalità come le creature viventi.

