EA SPORTS FC 24 presentaun aggiornamento per Ultimate Team

EA SPORTS FC 24 presenta Scelta degli esperti, un aggiornamento mensile di Ultimate Team per i giocatori più forti





Oggi EA SPORTS FC ha annunciato Scelta degli esperti, un nuovo programma per i giocatori che prevede un aggiornamento mensile di Ultimate Team per il giocatore in Premier League e LALIGA EA SPORTS scelto da un opinionista. Gli opinionisti di Sky Sports e DAZN discuteranno e sceglieranno i giocatori che ritengono meritevoli della Scelta degli esperti.

La Scelta degli esperti non è un tradizionale premio come il Giocatore della Partita o il Giocatore del Mese. Al contrario, gli opinionisti possono scegliere il giocatore per celebrarne i risultati ottenuti in una particolare partita. Che si tratti di un giocatore che ha brillato in campo, che si è messo in luce come eroe non celebrato per tutta la stagione o che semplicemente merita i riflettori, tutti possono diventare la Scelta degli esperti.

L'opinionista di Sky Sports Jamie Carragher selezionerà la prima Scelta degli esperti tra i giocatori che sono stati protagonisti dell’undicesima settimana di Premier League. In futuro, le Scelte degli esperti saranno programmate mensilmente e alternate tra Premier League e LALIGA EA SPORTS, con la prima Scelta degli esperti de LALIGA / DAZN a dicembre.

La Scelta degli esperti riceverà poi un boost personalizzato su EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Team, sbloccabile nel gioco 2-3 giorni dopo la trasmissione attraverso una Sfida Creazione Rosa (SCR).

EA SPORTS FC 24 è disponibile perPlayStation®5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch.

