EICMA 2023 - Nilox e il nuovo monopattino elettrico off-road

Nilox mette in vetrina a EICMA 2023 il nuovo monopattino elettrico off-road per conquistare anche i terreni più sconnessi

Stand E41 – Hall 11

Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, sarà presente all’80° edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote ospitata nel quartiere di Fiera Milano a Rho dal 9 al 12 novembre, con diverse novità che vanno ad ampliare l’offerta del marchio italiano in tutte le principali gamme di prodotto.

Dopo il successo riscosso lo scorso settembre a IFA, a Milano sarà possibile toccare con mano il nuovo monopattino elettrico progettato per garantire totale sicurezza sia su terreni urbani che off-road, a cui si affiancano la prima gamma di power station e pannelli solari, nata per soddisfare le esigenze di viaggiatori e amanti dell’outdoor, le immancabili action cam e la nuova linea dedicata all’home fitness.

Accanto ai monopattini elettrici smart, sicuri e performanti che oggi rappresentano la massima espressione della sua expertise nell’electric mobility, Nilox porterà sotto i riflettori di Eicma anche i suoi modelli di punta in fatto di e-bike, come le nuove linee K e Cargo, l’e-bike super compatta X8 SE, la confortevole J5 e l’iconica J1 che esprime innovazione e stile senza tempo.

Oltre al nuovo monopattino off-road, in esposizione nelle tre colorazioni Lizard, Ant e Viper, saranno presenti anche il modello S1, che ha ridefinito gli standard tecnologici applicati alla smart mobility offrendo un maggior comfort di guida e una migliore sicurezza su strada, e - per gli appassionati di sport - il Doc 8 Inter realizzato in partnership con la squadra nerazzurra.

