JUMANJI: AVVENTURE SELVAGGE È ORA DISPONIBILE PER CONSOLE E PC

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, è lieta di annunciare il lancio di Jumanji: Avventure selvagge per PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam. Questo nuovo gioco d'azione e avventura è ambientato nell'audace e pericoloso mondo del popolare franchise cinematografico di Jumanji.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/WqYvN9QsC_c

I giocatori torneranno nella giungla e in altre ambientazioni in questa divertente e avvincente avventura multigiocatore per recuperare il gioiello di Jumanji. Percorrendo nuove strade dal celebre successo del 2019 di Outright Games,Jumanji: Il Videogioco, il nuovo titolo include vaste ambientazioni, da giungle inesplorate a paludi spaventose fino a vulcani esplosivi. Ogni area sbloccabile è ricca di boss impegnativi, enigmi diabolici e nemici pericolosi, una combinazione che rende Jumanji: Avventure selvagge un titolo perfetto da giocare con amici e familiari.

Nessuna avventura sarà mai la stessa inJumanji: Avventure selvagge, infatti, in ogni nuova partita, i giocatori affronteranno nemici e ambientazioni con una sequenza diversa, un’opzione che garantirà una rigiocabilità elevata e sorprese insidiose a ogni angolo.

Gli avventurieri che oseranno intraprendere questa nuova missione potranno vestire i panni dei celebri personaggi del franchise cinematografico: il Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Topo" Finbar e il Professor Shelly Oberon. Ogni personaggio ha la propria gamma di abilità, power-up e oggetti speciali sbloccabili, così che i giocatori potranno scegliere il proprio stile di gioco preferito. Sarà possibile vivere l'avventura in solitaria o con un massimo di altri 3 amici in una modalità cooperativa per 4 giocatori per raccogliere tesori mitici, sbloccare stanze segrete e scoprire tutti i collezionabili diJumanji.

Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato: "Siamo davvero lieti di lanciare quello che crediamo sia il videogioco di Jumanji definitivo, oltre a essere incredibilmente grati ai nostri partner di Sony Pictures Consumer Products per l'aiuto che ci hanno fornito nel portare in vita questa avventura straordinaria. Il franchise cinematografico di Jumanji è uno dei più amati nell'intrattenimento e ha una connessione davvero naturale con i videogiochi. È stato un grande privilegio creare qualcosa di così autentico e divertente per i fan di ogni età. Il nostro titolo precedente "Jumanji: Il Videogioco"finora è stato uno dei nostri maggiori successi e siamo davvero felici di poter finalmente offrireJumanji: Avventure selvagge a tutti i giocatori."

Jumanji: Avventure selvagge

è ora disponibile per PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox One e Xbox X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Altre News per: jumanjiavventureselvaggedisponibileconsole