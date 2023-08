Nuovo trailer per Jumanji: Avventure Selvagge

Outright Games, uno dei più importanti editori globali di videogiochi per famiglie, ha pubblicato oggi un nuovo trailer del suo prossimo videogioco d'azione e avventura per 4 giocatori, Jumanji: Avventure Selvagge.





Guarda il trailer qui.

https://youtu.be/nm__ASHkB-k





Basato sulla nuova serie di film del celebre franchise cinematografico, Jumanji: Avventure Selvagge riunisce nuovamente il Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Topo" Finbar e il Professor Shelly Oberon in una pericolosa missione in cui dovranno superare spietati avversari per trovare il gioiello di Jumanji e tornare a casa.

Il nuovo trailer di gioco mostra i celebri personaggi mentre combattono, fuggono e si arrampicano per farsi strada tra strapiombi, giungle e templi. Per la prima volta possiamo ammirare anche le loro abilità speciali in azione, che saranno essenziali per sconfiggere alcuni degli abitanti di Jumanji più "ostili".

Il nuovo trailer è stato lanciato poco prima della versione giocabile che sarà disponibile a gamescom 2023, il più grande evento videoludico al mondo, che si terrà dal 23 agosto a Colonia, in Germania.

Disponibile dal 3 novembre 2023, Jumanji: Wild Adventures offre un'emozionante esperienza d'azione e avventura in cooperativa per l'intera famiglia.

Informazioni su Jumanji: Wild Adventures

Jumanji: Wild Adventures sarà disponibile dal 3 novembre 2023 per PlayStation4, PlayStation5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Jumanji: Wild Adventures è il secondo titolo di Jumanji pubblicato da Outright Games, ma sarà ancora più grande e avvincente del suo predecessore del 2019, Jumanji: Il Videogioco.

Gioca nei panni del celebre gruppo di esploratori: il Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Topo" Finbar e il Professor Shelly Oberon.

Affronta la modalità per giocatore singolo o unisci le forze in una modalità couch in cooperativa per 4 giocatori per recuperare il gioiello di Jumanji e tornare a casa.

Esplora un vasto mondo pieno di aree segrete, tesori perduti e collezionabili solo per gli avventurieri più brillanti e agili.

Grazie alla visuale automatica e ai comandi immediati dei personaggi, Jumanji: Wild Adventures offre un'esperienza accessibile anche ai giocatori più giovani.

