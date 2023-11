La Guerra della Lancia imperversa in Italia in Dragonlance: l’Ombra della Regina dei Draghi







Scendi in guerra contro l’Esercito dei Draghi in questa avventura del gioco di ruolo più famoso al mondo, per combattere Takhisis, la Regina dei Draghi, che ritorna per conquistare l'impreparata nazione di Solamnia!





Disponibile da oggi in italiano, Dragonlance: l'Ombra della Regina dei Draghi è una storia di scontri e conflitti ambientata durante la leggendaria Guerra della Lancia.

In questa nuova avventura, i giocatori possono creare personaggi provenienti da Krynn, il mondo in cui Dragonlance è ambientato, e farli marciare sul fronte della battaglia contro le terrificanti Armate dei draghi

Caratteristiche del prodotto:

EROI DI GUERRA : fornisce le regole per la creazione dei personaggi, soffermandosi sugli elementi principali dell’ambientazione di Dragonlance, compresa la razza dei Kender e nuovi background per i Cavalieri di Solamnia e per gli incantatori Maghi dell’Alta Stregoneria.

DRAGONLANCE: introduce l’ambientazione di Dragonlance alla 5a Edizione e offre una panoramica di ciò che Dungeon Master e giocatori hanno bisogno per vivere avventure in questo conflitto su scala globale.

UN MONDO IN GUERRA: partecipa a un’epica storia di conflitti ambientata durante la Guerra della Lancia.

NEMICI: scatena gli eroi contro il malvagio cavaliere della morte Lord Soth e il suo esercito di draconici.

Preparati a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’indomita Armata dei draghi dai sussurri dei tuoi commilitoni!

Altre News per: dragonlancel’ombradellareginadraghi