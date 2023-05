Dungeons & Dragons - Il Tesoro dei Draghi di Fizban ora in italiano

Qual è la differenza tra un drago rosso e un drago d'oro? Cos'è la vista draconica? In che modo la magia che vive nei draghi influisce sul mondo che li circonda?



Se nel marchio Dungeons & Dragons ti appassioni maggiormente alla parte “Dragons”, o se hai sempre desiderato diventare uno studioso (o un cacciatore) di draghi, ora puoi rallegrarti del fatto che il tesoro di Fizban il Favoloso sia finalmente arrivato in italiano, per farti godere appieno della montagna di ricchezze che contiene!



Il Tesoro dei Draghi di Fizban è l'ultimo manuale localizzato di Wizards of the Coast per Dungeons & Dragons, che descrive in dettaglio tutti i tipi di draghi e creature draconiane. Scopri come i draghi incarnano la magia nei mondi di D&D e come puoi portarli in vita al tuo tavolo, grazie a questa fenomenale guida di riferimento per il gioco di ruolo più famoso al mondo.



I cacciatori e gli studiosi di draghi apprezzeranno allo stesso modo le nuove opzioni a tema draconico per i giocatori desiderosi di sfruttare il potere della magia del drago e creare personaggi draconici unici e memorabili. I Dungeon Master scopriranno un ricco tesoro di nuovi strumenti e informazioni per la progettazione di incontri, avventure e campagne a tema drago, con elementi come:





L’introduzione dei draghi gemma!!!

La rivelazione della storia del Primo Mondo e il ruolo che Bahamut e Tiamat ebbero nella sua creazione e distruzione.

L'aggiunta di nuove opzioni per i personaggi dei giocatori, tra cui antenati draconici unici per i dragonidi, sottoclassi a tema drago per Monaci e Ranger e nuove opzioni per talenti e incantesimi.

Tutto ciò di cui un Dungeon Master ha bisogno per creare avventure ispirate ai draghi nei mondi di D&D, con nuove mappe delle tane dei draghi e dettagli su 20 diversi tipi di draghi.

Un bestiario completo sui draghi che introduce anche una varietà di nuovi draghi e creature legate ai draghi, inclusi aspetti degli dèi dei draghi, servitori dei draghi e altro ancora.

Preparati a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sui mostri più iconici di D&D con l'aiuto di Fizban, il tuo consulente esperto di draghi!

