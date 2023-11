Celebra il quarto anniversario di Call of Duty: Mobile con la Season 10

Celebra il quarto anniversario di Call of Duty : Mobile l’8 Novembre con la Season 10

Sono passati quattro anni dal lancio di Call of Duty: Mobile e laSeason 10: 4th Anniversary porterà in vita vecchi ricordi e nuove esperienze in occasione del lancio dell'8 novembre a mezzanotte. La modalità Ground War porterà i giocatori su una nuovissima mappa dell'isola e The Club tornerà aCall of Duty: Mobile dopo una pausa di tre anni.

Call of Duty: Mobile - Season 10: 4th Anniversary offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare 50 livelli di ricompense del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Ether - Bird of Paradise, David Mason - Maestro e Beatrice - Midnighter, oltre a Bruen MK9 LMG, Gunship Scorestreak, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, Call of Duty® Points e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

Di seguito tutti i dettagli di Call of Duty: Mobile - Season 10: 4th Anniversary in arrivo su Android e iOS:

Nuova modalità: Ground War: Breach - Caratterizzata da una nuovissima modalità Ground War costruita da zero per Call of Duty: Mobile , Ground War: Breach si svolge sulla nuova mappa Memnos Island e può essere giocata in Multiplayer o in una missione single-player codificata.

Ritorno del Club - Presentato per la prima volta durante il primo anniversario di Call of Duty: Mobile , il Club fa il suo ritorno nella Stagione 10, giusto in tempo per il quarto anniversario. I giocatori possono scatenarsi sulla pista da ballo, fare il DJ per una sessione e fare gruppo con altri giocatori nel club. È stato inoltre aggiunto un nuovo piano, un ring per la boxe e nuovi minigiochi per ottenere ricompense.

Call of Duty: Mobile - Season 10: 4th Anniversary includerà anche una serie di aggiornamenti e miglioramenti al gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni, un evento a tema e altro ancora, che verranno rilasciati nel negozio al momento del lancio e nel corso della stagione.

