Call of Duty Mobile lancia la Season 2: Day of Reckoning

E' arrivato il momento di rispondere alla chiamata, perché è appena arrivata la Season 2: Day of Reckoning su Call of Duty: Mobile!



A partire dall’una di notte di mercoledì 10 marzo, i giocatori potranno tornare a giocare nella Season 2 in due delle mappe più amate della serie, insieme a un nuovo Battle Pass da 50 livelli con premi gratuiti e premium e una nuova modalità scontro 3vs3 con solo fucili di precisione.

Non solo, l’aggiornamento di questa stagione porta ai giocatori nuove armi come il fucile d’assalto AS VAL nel Battle Pass e il fucile di precisione SP-R 208, sbloccabile più avanti attraverso delle sfide stagionali. Per arricchire l’esperienza di gioco, i giocatori potranno sfruttare la specialità Ricognizione e la serie di punti Attacco al Napalm.

Ecco alcune delle novità maggiori della Season 2 in arrivo su Android e iOS:

Nuove Mappe – direttamente da Modern Warfare ecco due nuove mappe multigiocatore :

Shoot House – una tradizionale mappa a tre corsie, dal ritmo accelerato che favorisce gli scontri frenetici e battaglie dinamiche;



Shipment (2019) – conosciuta da molti come la più piccola mappa nella storia di Call of Duty (prima dell’introduzione della modalità Scontro), Shipment è stata 12 anni fa il luogo di tantissime partite multiplayer. Questa mappa è perfetta per completare le proprie sfide o eseguire rapide serie di uccisioni, per un divertimento assoluto.

Nuovi operatori – da Modern Warfare fa la sua prima apparizione anche su COD Mobile Charly, disponibile tra i personaggi di default. Charly si unisce ad altri operatori donna nel gioco come Outrider, Vivian Harris e altre. I fan di tutto il mondo potranno sin da subito ottenere il personaggio di Charly gratuitamente.

Altri operatori di Day of Reckoning verranno rivelati al lancio della nuova Season!

Quali sono le novità per la modalità Battle Royale?

o “Built Like a Tank” – Disponibile solo per un periodo limitato (marzo 18-24), questa modalità permette ai giocatori di evocare i loro carri armati e utilizzare armi anticarro per uccidere i nemici in battaglia.

o Introduzione di un nuovo veicolo – Camion Cargo

o Easter Eggs – fanno il loro ritorno su Battle Royale!

Evento – “Inseguimento” fa il suo debutto il 25 marzo e permetterà ai giocatori di inviare un soldato delle Forze Speciali in missione per guadagnare diverse ricompense.

I giocatori potranno da subito completare nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, o acquistare nuove specialità e merchandising.

Altre News per: calldutymobilelanciaseasonreckoning