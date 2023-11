Speedlink festeggia il suo 25° anniversario: una storia di successo tedesca da Heeslingen



Dal 1998 Speedlink è sinonimo di accessori per PC e giochi ad alte prestazioni a prezzi equi e occupa un posto nel settore dei giochi e della tecnologia.



Un quarto di secolo ricco di innovazione, impegno e qualità: la tradizionale cucina tedescail marchio Speedlink festeggia quest'anno il suo 25° anniversario.

La storia di Speedlink inizia nel 1998 quando Jöllenbeck GmbH, una società commerciale di prodotti tecnici ed elettroniciprodotti, ha lanciato il marchio Speedlink.Da allora, l’azienda è diventata un attore importante nel settore e ha continuamente ampliato il proprio portafoglio.L'ampia gamma Speedlink comprende sistemi audio, cuffie, mouse, tappetini per mouse, tastiere e gamepade sedie da gaming, oltre ad un'ampia gamma di accessori informatici che uniscono le ultime tecnologie ad un design accattivante.



Speedlink è stato lanciato già nel 2001 sistema di altoparlanti 2.1 GRAVITY di successo, che è ancora oggi uno dei bestseller dell'azienda.

Ma non è tutto: Speedlink si è espanso con successo in oltre 30 paesi europei.

Thomas Raff, portavoce delladirezione di Zeitfracht Medien: “Speedlink ha scritto una rara storia di successo in questo settore e si è assicurata un posto permanente nella scena degli accessori per PC e giochi.Siamo orgogliosi che Speedlink faccia parte di Zeitfracht Medien”.

I punti salienti della storia dell'azienda includono:

2007 - Il mouse rivoluzionario: Quest'anno Speedlink ha introdotto sul mercato il primo mouse verticale ed ergonomico al mondo, rendendo l'azienda pioniera in questo segmento.

2008 - Joystick iconico in una nuova edizione: Speedlink ha riproposto il classico retrò "Competition Pro Joystick" in una versione USB contemporanea, disponibile in un pacchetto con ilgiochi retrò abbinati.

2009 - Impegno per l'ambiente: Nel 2009 è iniziata la partnership di Speedlink con il WWF Germania (World Wide Fund for Nature). Questa collaborazione, che continua ancora oggi, lo dimostraL'impegno di Speedlink per la tutela dell'ambiente e la sostenibilità.

2012 - Efficienza e crescita: Nel 2012 Speedlink ha costruito nella sede della Germania settentrionale un nuovo magazzino decisamente più grande, dotato di minuteria automaticaraccolta.

2020 - Parte del gruppo Zeitfracht: Nel 2020, Speedlink è diventato orgoglioso membro del gruppo Zeitfracht. Questa integrazione strategica ha aperto nuove opportunità e risorse perdell'azienda e ha sottolineato l'importanza di Speedlink nel mercato degli accessori per PC e giochi.

Speedlink può vantare una storia impressionante di 25 anni ed è sempre rimasto fedele al suo motto: offrireAccessori per giochi e PC di alta qualità a prezzi equi.

