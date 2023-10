ShopFully e Jysk insieme per gli acquisti in negozio in Italia

La catena retail JYSK sceglie di nuovo la tecnologia di ShopFully per mettere in contatto gli store con i potenziali acquirenti, da quando sono sul divano di casa fino all’ingresso in negozio. L’obiettivo è incentivare gli acquisti sull’intera rete vendita in Italia.

ShopFully, tech company italiana leader europea del Drive to Store, continua la collaborazione conJYSK, la catena danese di articoli per la casa e il giardino d’ispirazione scandinava, fondata in Danimarca nel 1979. La partnership ha come obiettivo quello di incentivare le visite nei negozi JYSK in Italia tramite l’utilizzo della tecnologia di ShopFully, la qualeconsente di intercettare i potenzialiconsumatori geolocalizzati nelle vicinanze dei negozi, guidandoli lungo tutte le fasidel percorso di acquisto. Inoltre, HI!, la piattaforma tecnologica di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, permetterà a JYSK dimisurare i risultati delle attività svolte sul digitale in termini di Drive to Store.

La collaborazione tra JYSK e ShopFully, che nel corso del 2022 aveva come obiettivo incentivare le visite nei nuovi punti vendita JYSK sul territorio italiano, oggi guarda al futuro grazie ad un accordo annuale cheespanderà le attività sull’intera rete di negoziJYSK in Italia.

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare perevolvere il Drive to Store digitale nel settore del home furniture, attraverso la partnership con JYSK. Grazie all’utilizzo della nostra piattaforma HI! e dei marketplace proprietari, supporteremo JYSK con le migliori soluzioni di Drive to Store digitale, mettendolo in contatto con i potenziali acquirenti da quando sono sul divano di casa fino all’ingresso in negozio. Collaborazioni continuative e che guardano al futuro come questasono il segnale che stiamo andando nella giusta direzione”, affermaMarco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“In seguito alla prima esperienza di collaborazione con ShopFully e dopo aver osservato i risultati raggiunti, siamo contenti di rinnovare la partnership e puntare ancora una volta sulla loro tecnologia. Questa nuova occasione ci vedrà impegnati a lavorare sull’intera rete vendite nazionale del nostro brand.”,ha aggiuntoJacopo Carini, Sales & Marketing Manager di JYSK Italia.

