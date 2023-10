EA SPORTS UFC 5 Recensione

EA SPORTS UFC 5 è semplicemente il migliore UFC di sempre

Oggi vi parlo di EA SPORTS UFC 5. UFC è un videogioco di combattimento MMA sviluppato da EA Canada e pubblicato da Electronic Arts. È stato rilasciato per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows. Il gioco è un sequel di EA SPORTS UFC 4, ed è il quinto titolo principale della serie EA SPORTS UFC. UFC 5 presenta una serie di miglioramenti rispetto al suo predecessore. Dopo averlo provato ecco cosa ne penso nella recensione.

Gameplay

Il gameplay dirappresenta un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore, con particolare attenzione al realismo e alla profondità di gioco. I sistemi di attacco e presa sono stati rinnovati, rendendoli più fluidi e reattivi. I giocatori ora hanno più controllo sui propri combattenti e possono eseguire combinazioni e contrattacchi precisi. Il sistema di colpi inè stato revisionato per essere più fluido e reattivo. I giocatori ora hanno un maggiore controllo sui propri colpi e possono eseguiree contrattacchi precisi. Sono state aggiunte nuove animazioni sorprendenti, rendendo i colpi più realistici e di grande impatto. Il sistema di danno è stato rinnovato, con i colpi che ora causano danni più realistici a diverse parti del corpo.Anche il sistema di presa in5 è stato revisionato. I giocatori ora hanno un maggiore controllo sulle eliminazioni e sulle sottomissioni. Sono state aggiunte nuove animazioni di presa, rendendo la presa più realistica e fluida. Il sistema di invio è stato rinnovato, con le iscrizioni ora più interattive e difficili da sfuggire. Anche il sistema ground and pound inSPORTSè stato migliorato. I giocatori ora hanno un maggiore controllo sui colpi a terra e sui colpi e possono eseguire combinazioni più potenti e varie. Il sistema diè stato rinnovato con i colpi che ora causano danni più realistici a diverse parti del corpo.

Modalità Evento personalizzato: La modalità Evento personalizzato permette ai giocatori di creare i propri eventi UFC scegliendo i combattenti, le regole e l'arena.

Modalità Sfida: La modalità Sfida offre una serie di sfide da completare che possono essere basate sulla storia, sulle abilità o sulla creatività.

Modalità Blitz: La modalità Blitz è una modalità di combattimento veloce e frenetica in cui i giocatori devono sconfiggere i loro avversari in un tempo limitato.

La modalitàè una delle modalità più popolari di EA SPORTS. Questa modalità in EA SPORTS UFC 5 è stata rinnovata con nuove funzionalità. I giocatori ora possono creare il proprio combattente personalizzato e scegliere tra una varietà di stili di combattimento diversi. Possono anche addestrare il proprioe sviluppare le proprie abilità e capacità. La modalità carriera ora presenta un sistema di progressione più dinamico e realistico. Durante la campagna i giocatori dovranno gestire la resistenza, glie la popolarità del proprio combattente per avere successo.





Partita online: La modalità Partita online permette ai giocatori di sfidarsi online in partite classificate o non classificate.

Partita locale: La modalità Partita locale permette ai giocatori di sfidarsi in partite locali contro amici o familiari.

Modalità Torneo: La modalità Torneo permette ai giocatori di partecipare a tornei online o locali.

Gioco libero: questa modalità permette ai giocatori di combattere contro avversari controllati dal computer o da altri giocatori

Allenamento: La modalità Allenamento permette di esercitarsi nelle diverse tecniche di combattimento.

offre una varietà di modalità multiplayer, tra cui partite classificate, partite non classificate e partite personalizzate. I giocatori possono anche competere in tornei online.Nel complesso,offre un miglioramento significativo nel gameplay rispetto al suo predecessore. I sistemi di attacco, presa a terra e schianto sono stati tutti revisionati rendendoli più fluidi, reattivi e realistici. Anche la modalità Carriera è stata rinnovata, con nuove funzionalità e un'esperienza più coinvolgente. EA SPORTS UFC 5 è il giocopiù realistico e coinvolgente mai realizzato.

Comparto Tecnico

Il comparto tecnico generale diè uno dei suoi punti di forza. Il gioco è visivamente accattivante e offre un'esperienza di combattimento realistica. Lasu PS5 è bellissima, è così realistica che a volte è difficile distinguere i personaggi del gioco dai veri combattenti di. Il gioco utilizza il motore grafico Frostbite di EA, che ha permesso di raggiungere un livello di realismo senza precedenti. I modelli dei combattenti sono realistici e dettagliati e le arene sono ben realizzate. EA SPORTSpresenta anche una serie di effetti visivi impressionanti, come il sudore che si forma sulla pelle dei combattenti e i danni che subiscono durante il combattimento. Il sangue scorre a fiumi.

Suil titolo gira afissi, rendendolo molto fluido e reattivo. I caricamenti sono inoltre super veloci grazie all'unità SSD della console. Nel complesso, la grafica di EA SPORTS UFC 5 è tra le migliori mai viste in un gioco di combattimento. Il comparto sonoro di EA SPORTS UFC 5 è di alta qualità. Il gioco presenta una colonna sonora originale composta da artisti di spicco come. La colonna sonora è eccitante e coinvolgente, e contribuisce a creare un'atmosfera di combattimento unica. Il gioco presenta anche un'ampia gamma di effetti sonori realistici come i colpi, gli urli dei combattenti e la folla che tifa.

Conclusioni

EA SPORTS UFC 5 è un videogioco di combattimento MMA eccellente. Il combat system è realistico e coinvolgente, la grafica è eccezionale e i contenuti e le modalità di gioco sono abbondanti. Tuttavia, presenta ancora alcuni piccoli bug e dei problemi di bilanciamento. Gli sviluppatori sicuramente rilasceranno un aggiornamento per risolvere questi piccoli problemi. Detto questo,consiglierei EA SPORTS UFC 5 a tutti i fan delle MMA e a tutti i giocatori che cercano un titolo di combattimento realistico e impegnativo.

Voto 9.5/10

Grafica di nuova generazione

Gameplay più fluido e realistico

Roster di oltre 200 combattenti

Arene ben realizzate

Alcune tattiche possono essere troppo dominanti

Alcune texture e modelli potevano essere migliori

Piccoli bug

