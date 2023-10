Xiaomi 14 e 14 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 e HyperOS

Xiaomi 14 Specifiche



Il display OLED LTPO da 6,36?, risoluzione 1200 x 2670 pixel, 460 PPI, refresh rate a 120Hz e luminosità di 3.000 nits. Misura 152.8 x 71.5 x 8.2 millimetri, pesa - in base alla back cover - da 188 a 193 grammi ed è IP68 (resistenza ad acqua e polvere)



Il processore è lo Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 750, 8/12/16GB di memoria RAM LPDDR5X e 256/512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.0.

La camera principale è da 50MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica, la ultra-grandangolare è da 50MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 115°, il teleobiettivo da 3,2X a 50MP con apertura f/2.0 e camera interna da 32MP. La batteria è da 4.610 mAh con ricarica a 90W e wireless a 50W.

Xiaomi 14 Pro Specifiche



Ha delle dimensioni con 161.4 x 75.3 x 8.5 millimetri e un peso che va da 223 o 230 grammi. Il display è un OLED LTPO da 6,73?, risoluzione 1440 x 3200 pixel, 522 PPI, refresh rate a 120Hz e luminosità da 3.000 nits. Presente anche qui la certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68



Processore Snapdragon 8 Gen 3 a 4nm, GPU Adreno 750, 12/16GB di RAM LPDDR5X e 512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.0.



La camera principale è da 50MP con apertura variabile da f/1.4 a f/4.0 con stabilizzazione ottica, la camera ultra-grandangolare da 50MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 115°, teleobiettivo 3,2X da 50MP con apertura f/2.0 e la camera interna da 32MP. La batteria è da 4.880 mAh con ricarica a 120W e wireless a 50W.

Prezzi

Già ufficiali i prezzi per il mercato cinese che al cambio in EURO sono pari a circa 3.999 CNY (520€) per lo Xiaomi 14 dal taglio 8/256GB e a 4.999 CNY (650€) per lo Xiaomi 14 Pro versione 12/256GB. Tuttavia, sono solo prezzi indicativi sprovvisti di IVA e tasse di importazione che li faranno lievitare.

Altre News per: xiaomisnapdragonhyperos