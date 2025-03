Realme 14X, 14 Pro e 14 Pro+: quale scegliere?

Realme ha ampliato la sua gamma con tre nuovi smartphone: Realme 14X 5G, Realme 14 Pro 5G e Realme 14 Pro+ 5G. Ogni modello ha caratteristiche specifiche pensate per utenti con esigenze diverse. Ecco un confronto dettagliato per aiutare a scegliere quello giusto.

Il Realme 14X 5G si distingue per un design curato con scocca in plastica di alta qualità, spessore di 7,94 mm e peso di 197g. Ha una certificazione IP64 per resistenza a polvere e schizzi, ed è disponibile in Nero Carbonio e Verde Peridoto, con texture antiscivolo per una migliore presa. Il Realme 14 Pro 5G presenta una scocca posteriore in vetro o policarbonato con frame in alluminio, protezione Gorilla Glass e un design elegante con modulo fotografico moderno. È ergonomico e resistente. Il Realme 14 Pro+ 5G invece, ha un design premium con scocca posteriore termocromatica (Pearl White) che cambia colore con la temperatura. È disponibile anche in una versione con pelle vegana scamosciata. Inoltre, offre certificazione IP68/IP69 per una maggiore resistenza a polvere e acqua.

Per quanto riguarda il display, il Realme 14X 5G monta un pannello IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ (1604 x 720 pixel) e refresh rate a 120Hz. Il Realme 14 Pro 5G utilizza un display OLED curvo da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ (2392 x 1080 pixel), refresh rate a 120Hz e luminosità fino a 1400 nit. Il Realme 14 Pro+ 5G offre un display OLED curvo da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K (1272 x 2800 pixel), refresh rate a 120Hz e luminosità fino a 1500 nit.

Dal punto di vista delle prestazioni e hardware, il Realme 14X 5G monta un MediaTek Dimensity 6300 con CPU octa-core (2 Cortex-A76 a 2,4 GHz, 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz), GPU Mali-G57 MC2, 8GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 18GB) e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 2TB). Il Realme 14 Pro 5G utilizza un MediaTek Dimensity 7300 Energy con CPU octa-core a 2,5 GHz, GPU Mali-G615, fino a 12GB di RAM (+2GB virtuale) e storage fino a 512GB. Il Realme 14 Pro+ 5G invece è equipaggiato con un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, CPU octa-core a 2,5 GHz, GPU Adreno 810, 12GB di RAM (+14GB virtuale) e storage da 512GB.

Il comparto fotografico è un elemento chiave che distingue questi tre modelli. Il Realme 14X 5G offre un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e una fotocamera frontale da 8 MP, ma manca della stabilizzazione ottica (OIS). Il Realme 14 Pro 5G dispone di un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP (f/1.8, OIS), un sensore monocromatico da 2 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Il Realme 14 Pro+ 5G si distingue con un comparto più avanzato: sensore principale Sony IMX896 da 50 MP (f/1.8, OIS), fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 120x. Inoltre, la fotocamera frontale è da 32 MP e integra tecnologie avanzate come l’algoritmo AI HyperRAW e il triplo flash MagicGlow per migliorare la fotografia notturna.

Passando all’autonomia e alla ricarica, il Realme 14X 5G è equipaggiato con una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 15W. Il Realme 14 Pro 5G ha una batteria da 6000mAh con ricarica rapida da 45W, che permette di raggiungere il 50% in circa 36 minuti. Il Realme 14 Pro+ 5G monta anch’esso una batteria da 6000mAh, ma con ricarica rapida da 80W, che consente di arrivare al 50% in meno di 20 minuti.

Sul piano del software e delle funzionalità extra, tutti e tre i modelli eseguono Realme UI 6.0 basato su Android 15, con ottimizzazioni software per migliorare la fluidità e l’autonomia. Tuttavia, funzioni avanzate come AI Ultra Clarity 2.0 e AI Snap sono presenti solo nel modello Realme 14 Pro+ 5G.

Nell’uso quotidiano, il Realme 14X 5G offre una buona esperienza per chi necessita di un dispositivo affidabile per attività di base come social media, navigazione e video in streaming. Tuttavia, la risoluzione HD+ potrebbe risultare limitante per chi cerca una qualità visiva superiore. Il Realme 14 Pro 5G si distingue per la fluidità del sistema e la qualità del display OLED, rendendolo adatto a chi vuole un’esperienza più immersiva. Il Realme 14 Pro+ 5G, grazie al processore potente e alle ottimizzazioni software, garantisce prestazioni elevate, multitasking senza rallentamenti e una qualità fotografica superiore, rendendolo ideale anche per utenti esigenti e amanti della fotografia.

Infine, i prezzi variano a seconda delle caratteristiche. Il Realme 14X 5G è l’opzione più economica, pensata per chi cerca un dispositivo resistente con buona autonomia e supporto al 5G. Il Realme 14 Pro 5G, con un prezzo tra 429,99€ e 479,99€, rappresenta un ottimo compromesso tra performance, display e fotocamera. Il Realme 14 Pro+ 5G, con un prezzo di listino di 579,99€ (attualmente in offerta a 479,99€), è il top di gamma, con caratteristiche premium e un comparto fotografico più avanzato.

In conclusione, chi cerca un telefono economico e resistente, scelga il Realme 14X 5G. Chi invece vuole un buon equilibrio tra performance e costo, il 14 Pro 5G è perfetto. Mentre chi desidera il massimo in termini di design, prestazioni e fotografia, il 14 Pro+ 5G è la scelta definitiva.

