Gaza : 481 morti nelle ultime 24 ore

Secondo l'autorità sanitaria di Gaza, nelle ultime 24 ore, si registrano almeno 481 vittime a causa dei raid aerei israeliani. Dallo scoppio del conflitto, il totale delle vittime palestinesi è salito a 7.028, con il 66% rappresentato da donne e bambini. Gli Stati Uniti esprimono dubbi sul bilancio delle vittime presentato dal ministero della sanità di Hamas, ma da Gaza viene diffuso un elenco dettagliato dei nomi, delle età e dei numeri identificativi di tutte le persone decedute durante i venti giorni di conflitto, totalizzando 7.028 vittime fino al 26 ottobre.

Negli ospedali, i genitori scrivono i nomi dei loro bambini sulle gambe o sulle braccia per garantirne il riconoscimento, evitando che finiscano sepolti senza un'identità precisa. La situazione vede una media di 400 minori morti o feriti ogni giorno. Nel frattempo, si stanno negoziando le condizioni per liberare i 224 ostaggi, con mediatori egiziani e qatarioti al lavoro. Tuttavia, Hamas afferma che 50 dei sequestrati sono già morti sotto i bombardamenti israeliani.

Se l'impasse persiste, Israele potrebbe tentare un'operazione militare rischiosa per liberare gli ostaggi, con il possibile esito di perdite sia tra gli ostaggi che tra i militari coinvolti. Sul versante israeliano, il numero totale dei decessi è fermo attorno a 1.400, risultato dell'ondata di terrore iniziata l'7 ottobre.

Dall'7 ottobre, il Medio Oriente è immerso in una nuova guerra a seguito dell'offensiva israeliana contro Hamas, risposta all'attacco terroristico dello Stato ebraico. Tutti gli sviluppi della situazione sono seguiti in tempo reale da Gaza e Israele.

Israele ha dichiarato l'intenzione di eliminare il gruppo islamista di Hamas, che detiene il potere nella Striscia di Gaza dal 2007, come rappresaglia per l'attacco dell'7 ottobre, che ha causato la morte di 1.400 persone. Le forze armate israeliane hanno colpito Gaza dal cielo e imposto un assedio all'enclave, dove 2,3 milioni di persone vivono senza acqua e luce da quasi venti giorni, in attesa di un'annunciata invasione terrestre.

Le autorità palestinesi riportano oltre 6.500 persone uccise dall'inizio delle ostilità. Si afferma che le forze armate israeliane siano già entrate nell'enclave con "raid localizzati", utilizzando carri armati e unità di fanteria. Nonostante gli avvertimenti agli abitanti del nord della Striscia di spostarsi a sud, non è chiara la strategia di Netanyahu per riportare l'enclave palestinese sotto controllo.

