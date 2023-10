Cities: Skylines II' in arrivo su GeForce NOW

Con l’arrivo di Halloween, tanti nuovi giochi horror si aggiungono al cloud questa settimana

Cities: Skylines II (Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 24/10)

RIPOUT (Nuovo lancio su Steam, 24/10)

Ghostrunner 2 (Nuovo lancio su Steam, 26/10)

Cricket 22 (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Deceive Inc. (Epic Games Store)

Dishonored (Steam)

Dishonored: Death of the Outsider (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Dishonored Definitive Edition (Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Dishonored 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Ghostwire: Tokyo (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

The Gunk (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Kill It With Fire (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

State of Decay 2: Juggernaut Edition (Steam, Epic Games Store, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Totally Accurate Battle Simulator (Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Vampire Survivors (Steam)

Cogliendo l’occasione dell’arrivo di Halloween, NVIDIA ne approfitta per raccontare ai suoi giocatori tutte le sorprese di questo GFN Thursday. Il titolo Cities: Skylines II, insieme alla prossima collezione di giochi PC Game Pass - che includono anche le serie State of Decay 2: Juggernaut Edition e Dishonored - arriveranno nel cloud, parte dei 15 nuovi giochi che vi faranno compagnia in questa settimana di terrore.In aggiunta, Alan Wake 2 - il tanto atteso sequel del classico survival-horror di Remedy Entertainments, arriverà molto presto nel cloud!Cloud CityNessuna sorpresa qui, costruite un’intera città e trasformatela in una fiorente metropoli con il sequel del pluripremiato gioco di simulazione Cities: Skylines II di Paradox. Anche se si costruisce una città che non dorme mai, gli utenti Priority e Ultimate godranno di sessioni di gioco prolungate rispetto agli utenti con abbonamento basic.Paradox sta inoltre regalando un mese di abbonamento Priority di GeForce NOW alle prime 100.000 persone che acquistano il gioco, quindi approfittatene subito! Per avere più informazioni visitate il website Cities: Skylines II.Horror in arrivo su GFNLe serie State of Decay 2: Juggernaut Edition e Dishonored sono i prossimi titoli PC Game Pass che arriveranno nel cloud. Trova il tuo prossimo costume di Halloween in State of Decay 2: Juggernaut Edition, dove potrete difendervi da zombie di tutti i tipi e sopravvivere in un mondo post-apocalittico da solo o con gli amici in modalità co-op.Saltate nel prossimo mondo steampunk horror lovecraftiano. Seguite la storia di Corvo Attano - ex bodyguard diventato assassino - e utilizzate le sue abilità soprannaturali nelle serie Dishonored, che include:l’originale Dishonored, Dishonored Definitive Edition con grafica migliorata e pacchetti di espansione per più missioni, Dishonored 2, e anche l’ultima new entry delle serie Dishonored: Death of the Outsider.Dolcetto o scherzetto: nuovi giochi da provareImmergetevi ancora di più nello spirito di Halloween con Ghostwire Tokyo di Bethesda e fate squadra con entità spettrali per combattere le forze soprannaturali che hanno preso il controllo della città, inclusi i fantasmi, i yokai e altre creature appartenenti al folklore giapponese.Di seguito i nuovi giochi in arrivo nel cloud questa settimana:

Altre News per: citiesskylinesarrivogeforce