House of 1000 Doors porta l'orrore su PlayStation 5

Ocean Media e Alawar Games sono più che entusiasti di annunciare l'emozionante frutto della loro partnership. La Casa delle 1000 Porte è finalmente disponibile su PlayStation®5.Quando una strana creatura scende dalle nuvole per diffondere un virus distruttivo sulla terra, la Casa dalle 1000 porte appare vicino alla casa di una giovane donna di nome Emily. Fotografa di professione, Emily possiede inconsapevolmente un dono che può distruggere l'essere malvagio. In pochi istanti, passa dallo sviluppo di foto nel suo studio alla lotta contro la più grande minaccia che l'umanità abbia mai affrontato.Usa il potere della luce per sconfiggere un'oscurità devastante prima che distrugga l'umanità! Individua oggetti abilmente nascosti, risolvi enigmi astuti e completa minigiochi impegnativi mentre ripulisci tutto ciò che l'infezione ha toccato!“Sono felice di annunciare House Of 1000 Doors: Evil Inside come uscita di Ocean per PlayStation5. Abbiamo lavorato a stretto contatto negli ultimi mesi per preparare questo gioco giusto in tempo per Halloween di quest'anno e sono felice di esserci riusciti. È un fantastico gioco di avventura con una storia avventurosa e un caso misterioso da risolvere."Vedran Klanac, CEO di Ocean Media LLCCaratteristiche principali della Casa delle 1000 porte:Individua gli oggetti abilmente nascostiRisolvi enigmi astutiCompleta minigiochi impegnativiUsa il potere della luce dentro Emily per purificare il maleGrafica straordinaria con filmati di qualità cinematograficaInizia la tua emozionante avventura: https://store.playstation.com/en-hr/concept/10009271

