I MONITOR LG ULTRAGEAR LEAGUE OF LEGENDS DISPONIBILI

LA LIMITED EDITION DEDICATA A LEAGUE OF LEGENDS DEI MONITOR GAMING LG ULTRAGEAR ARRIVA UFFICIALMENTE IN ITALIA

L’esclusivo monitor ispirato al popolarissimo videogame è ufficialmente disponibile e pre-ordinabile in Italia al prezzo di € 999.



LG annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’edizione limitata del monitor gaming LG UltraGear OLED (modello 27GR95QL) dedicata agli appassionati del gioco di fama internazionale League of Legends. A partire da oggi fino al 30 novembre il nuovo monitor sarà infatti disponibile in preordine in esclusiva su LG Online Shop al prezzo di €999.



Inoltre, tutti coloro che effettueranno il preordine potranno ricevere in omaggio 3 straordinari oggetti di gioco: campione Jayce e skin Jayce Martello Lucente, campione Vi e skin Project Vi, campione Caitlyn e skin Caitlyn Luna Candida.



Il nuovo monitor è stato progettato e sviluppato grazie al supporto dei fan del gioco e adotta il design Hextech che contraddistingue League of Legends, integrando icone e immagini del gioco nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna che risulta vivace ed elegante: le grafiche più conosciute e ricorrenti del gioco sono state infatti applicate sul retro del monitor e sulla parte anteriore del supporto. I giocatori ritroveranno inoltre sui menu di opzioni e impostazioni il logo del gioco, completo di caratteri e bordi che rimandano all’universo League of Legends.



Come tutti i monitor della linea UltraGear, il monitor 27GR95QL offre un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente ed è ricco di funzioni pensate per i gamer tra cui l’elevata frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz e un tempo di risposta pari a 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG).



