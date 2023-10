Vendite record per la PS5: il perché del successo

Un milione e mezzo di PS5 vendute in tutta Europa. I dati per il 2023 parlano chiaro, la console Sony piace e si conferma un prodotto tra i preferiti da tutti i gamers, indipendentemente dall’età.

Precisamente ha riscontrato un aumento del 369% rispetto al 2022. In un solo anno si può considerare un risultato più che soddisfacente per l’azienda giapponese che l’ha pensata come un dispositivo innovativo rispetto alle altre versioni.

C’è da dire che dalla sua uscita nel 2020, nel pieno del caos dovuto al Covid, sono cambiate un po’ di cose. Per mesi, infatti, è stata praticamente introvabile, soprattutto perché i negozianti con la gravità della pandemia avevano deciso di venderla soltanto online, in modo da evitare file e assembramenti.

Le file di attesa poi si sono create anche online, ma almeno non hanno arrecato danno alla salute di nessuno.

Oggi, anche se non è ancora facile acquistarla ovunque, la PS5 è almeno reperibile in vari shop on line e off line ed è possibile dedicarsi a numerosi giochi disponibili.

Ma vediamo quali sono i motivi del suo successo.

Il successo della PS5

Non è semplice capire nel dettaglio i motivi del successo di un prodotto come la PS5, ma risulta utile analizzare qualche elemento.

Può essere considerata una delle console più potenti tra quelle in commercio ed ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questi sembrano i motivi principali.

Il prezzo, infatti, si aggira intorno a 500 euro, che non è bassissimo, ma se prendiamo in considerazione il prodotto e le sue funzionalità e lo confrontiamo con altri elementi della stessa categoria, non è neanche troppo alto. Si tratta pur sempre di una console.

La PlayStation 5 piace anche perché propone un’esperienza di gioco innovativa, grazie al nuovo tipo di vibrazione prodotto dai grilletti adattivi e al feedback aptico, ma non solo.

A fare la differenza è anche il silenzio durante il suo utilizzo. La ventola permette un’areazione migliore rispetto agli altri modelli, il che evita l’utilizzo delle cuffie. Dettaglio per niente sottovalutabile.

Non c’è niente di più fastidioso di un rumore assordante che esce da un’apparecchiatura da gioco.

Com’è nata la PlayStation 5?

Merita un po’ di attenzione l’argomento della nascita della console Sony.

Le prime conferme sulla produzione di una nuova console iniziano a girare nel 2018, quando precisamente il CEO dell’azienda giapponese, Kenichiro Yoshida, parla della necessità di ideare una nuova generazione di strumenti di questo tipo.

Nessuno però si aspettava la PS5, anche perché dalle sue parole non era trapelato nessun indizio.

Si dovrà aspettare esattamente un anno per averne la conferma grazie all’intervista rilasciata da Mark Cerny, Lead System Architect in cui spiega che il nuovo prodotto sarebbe stato completamente rinnovato e non avrebbe rappresentato un semplice potenziamento delle vecchie versioni.

E gli appassionati del dispositivo di casa Sony possono solo avvalorare, a distanza di oltre quattro anni, le parole del suo ideatore.

I giochi della PS5 come per tutti gli altri prodotti sono numerosi e reperibili nei migliori store sia online che offline per un’esperienza di gioco con nuove potenzialità.

Altre News per: venditerecordperchésuccesso