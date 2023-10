EA SPORTS UFC 5 - nuovo video sulle modalità di gioco

EA SPORTS mostra tutti gli entusiasmanti modi per provare UFC 5 nel nuovo video di approfondimento sulle modalità di gioco, che evidenzia la maggiore connessione del titolo agli eventi più significativi e agli intrecci in continua evoluzione di questo sport.

Il video di approfondimento sulle modalità di gioco, condotto dal creator Bayliun e pubblicato sul canale Youtube di EA SPORTS UFC, ha evidenziato (ma non solo):

UFC Fight Week - Migliorato con un aggiornamento event-driven live di livello superiore, i giocatori possono partecipare a una serie di sfide e caratteristiche direttamente collegate alle carte PPV bestseller di UFC come mai prima d’ora.

Fight Week Challenges: Ogni fight week, ai giocatori vengono presentati obiettivi legati al PPV che, una volta completati, possono sbloccare ricompense correlate, tra cui oggetti cosmetici creati per i combattenti, risorse per la personalizzazione del profilo del giocatore, emotes e UFC Athlete Alter Egos.

Fight Picks: Ora i giocatori possono fare pronostici per la card principale di ogni PPV. Scalate la classifica della comunità con pronostici accurati e guadagnate l'opportunità di ottenere ulteriori risorse personalizzabili.

Fight Week Contracts: I giocatori riceveranno un'offerta di combattimenti giornalieri in cui gareggeranno contro avversari IA ispirati all'attuale calendario UFC.

Modalità Carriera Online - Questa modalità standalone include un matchmaking basato sulle abilità, la progressione delle divisioni e la caccia al titolo attraverso quattro divisioni. Utilizzate i vostri lottatori per far progredire le loro abilità e aumentare le loro opportunità di combattimento contro altri giocatori del mondo reale.

Fight Now - Una ristrutturazione dell'esperienza Fight Now offre una serie di diversi incontri autentici di MMA/UFC alla modalità preferita dai fan, tra cui Main Card, Main Event, Championship, Backyard e Kumite.

UFC 5 sarà disponibile a livello mondiale il 27 ottobre 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La Deluxe Edition sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su entrambe le piattaforme per i giocatori che effettueranno il pre-ordine e conterrà contenuti molto interessanti, tra cui i lottatori giocabili Mike Tyson, Muhammad Ali e Fedor Emelianenko, e tre alter ego di Bruce Lee. I membri di EA Play riceveranno un accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 24 ottobre. Per ulteriori dettagli su UFC 5, visitate http://x.ea.com/ufc5/home



