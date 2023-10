Soundbar Trust GXT 619 Thorne Recensione

Oggi vi parlo della Soundbar Trust GXT 619 Thorne. Trust è un'azienda che sin dalla sua fondazione, 1981, ha saputo imporsi con prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo costruiti come se fossero Premuim. Questo gli ha permesso di arrivare fino ai nostri giorni in forma più che mai.Ho provato questa Soundbar GXT 619 per alcuni giorni e sono rimasto soddisfatto. Ecco cosa ne penso nella recensione.



Design e caratteristiche



La Trust GXT 619 Thorne è una Soundbar da gaming compatta dal prezzo accessibile. È dotata di due altoparlanti da 6 watt, con un’impedenza da 4 Ohm, per una potenza totale di 12 watt. La Soundbar è alimentata tramite USB e può essere collegata ai PC o alle TV tramite jack audio da 3,5 mm. Le sue dimensioni e peso sono più contenute della media: Altezza 70 mm, Larghezza 400 mm, Profondità 75 mm per 700 gr. Infatti, queste misure la rendono adatta a qualsiasi scrivania di casa, ufficio, ecc. La Trust Soundbar GXT 619 Thorne ha un design semplice e moderno ed è realizzata in plastica nera. Nel pannello di controllo frontale si trova una rotella per l'accenzione e per il controllo del volume, mentre sopra c'è il pulsante touch per accendere e spegnere l'illuminazione RGB. Quest'ultima può essere regolata in intensità e colore.

Sounbbar Trust GXT 619 Thorne Unbonxing







L'illuminazione RGB può essere utilizzata per creare un'atmosfera da gaming o semplicemente per rendere l'ambiente e la Soundbar più accattivanti. La Trust Soundbar GXT 619 Thorne offre un audio di "buona qualità" in linea con il prezzo. I bassi ci sono e risultano buoni, mentre i medi e gli alti sono chiari e ben bilanciati. Grazie alla risposta in frequenza di 20 Hz-20.000 Hz la Soundbar è in grado di riprodurre un ampio spettro di suoni, dialoghi dei film, brani musicali, effetti sonori dei videogiochi, ecc. Con queste specifiche la Soundbar è buona per sostituire le casse di un monitor per PC Desktop, di un PC portatile o degli altoparlanti molto economici. È una Soundbar pensata per un ascolto quotidiano semplice e senza troppe pretese. Infatti, ha un volume accettabile che però distorce un pò se messo al massimo. Un prodotto non adatto agli audiofili più esigenti che sicuramente non apprezzeranno.

Conclusioni

La Trust GXT 619 è una Soundbar entry-level che offre un buon rapporto qualità-prezzo, un audio chiaro e "potente" e l'illuminazione RGB gli dona un tocco di stile unico. La Trust Soundbar GXT 619 Thorne è una buona scelta per chi cerca un prodotto da gaming compatto senza spendere una fortuna. A prescindere da cosa si sita guardando o ascoltando (film, videogiochi o musica) di sicuro la Soundbar migliorerà di molto l'esperienza sonora. Consigliata a chi vuole dare un tocco RGB alla scrivania senza spendere troppo!

Voto 8/10

Design compatto e moderno

Audio di "buona qualità"

Illuminazione RGB regolabile

Prezzo accessibile

Potenza limitata per alcuni utenti

Assenza di Bluetooth

