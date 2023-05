Sony - soundbar HT-S2000 Dolby Atmos 3.1

Sony presenta la soundbar HT-S2000 Dolby Atmos a 3.1 canali

per un’esperienza audio surround da sala cinematografica





Sony presenta la nuovissima soundbar HT-S2000. Una soundbar Dolby Atmos/DTS:X a 3.1 canali che offre un audio surround da sala cinematografica grazie al Vertical Surround Engine e alla tecnologia S-Force PRO Front Surround. Con un innovativo sistema di processazione del segnale, l’HT-S2000 offre un’esperienza surround tridimensionale anche nella riproduzione di contenuti stereo. Lo speaker centrale ottimizza i dialoghi, mentre il doppio subwoofer integrato esalta i bassi. Questa soundbar sarà la prima a essere compatibile con la nuova app Sony | Home Entertainment Connect.



Un’esperienza immersiva di audio surround



Con il Vertical Surround Engine e la tecnologia S-Force Pro Front Surround, l’HT-S2000 offre un audio surround di livello cinematografico, facendoti provare il brivido dei formati Dolby Atmos e DTS:X. Grazie alle esclusive tecnologie virtuali di Sony, l’HT-S2000 crea un’esperienza immersiva di ascolto senza bisogno di diffusori supplementari. Il Vertical Surround Engine ricrea i suoni dall’alto mentre la tecnologia S-Force Pro riproduce virtualmente un audio surround per un suono avvolgente che proviene da entrambi i lati: con HT-S2000 sarà come avere l’audio avvolgente del cinema a casa.



Con l’innovativo sistema di processazione del segnale di Sony, l’audio tridimensionale è fruibile non solo per contenuti in formato audio surround, ma anche per contenuti stereo, come video e musica riprodotti in streaming da internet o dispositivi connessi tramite Bluetooth®. L’esclusiva tecnologia di Sony analizza la traccia in tempo reale, scompone l’audio nelle sue singole parti (voci, effetti sonori, strumenti musicali) e lo ricompone intorno a te, trasformando qualsiasi visione in un’esperienza avvolgente ed emozionante.



Dialoghi cristallini e bassi potenti



La soundbar HT-S2000 è dotata di uno speaker centrale dedicato ai dialoghi e di un doppio subwoofer integrato per bassi profondi e intensi. Insieme riempiono la stanza di suoni nitidi e ad ampio raggio. L’unità X-Balanced Speaker di Sony è la tecnologia chiave per incrementare la pressione sonora, ridurre le distorsioni e migliorare la chiarezza delle parti vocali.



Sony presenta la nuova app Home Entertainment Connect



La configurazione e l’uso della soundbar diventano facilissimi grazie all’app Sony | Home Entertainment Connect. Dallo smartphone è possibile eseguire le impostazioni iniziali, ottenere aiuto per la risoluzione dei problemi, controllare il volume, ottimizzare i campi sonori e molto altro ancora. Inoltre, l’app fornisce informazioni utili quali, ad esempio, suggerimenti sulle funzioni e aggiornamenti software.



Per un’esperienza di Home Cinema coinvolgente



I subwoofer wireless opzionali (SA-SW5 / SA-SW3) assicurano bassi intensi e profondi. Inoltre, per un’esperienza ancora più coinvolgente, si potranno integrare i diffusori posteriori wireless SA-RS3S1 opzionali così da riprodurre un vero audio cinematografico. Se abbinata a un TV BRAVIA 1 compatibile, le impostazioni della soundbar vengono visualizzate automaticamente nel menu di configurazione rapida del TV, per un più facile controllo.



La sostenibilità prima di tutto



I prodotti Home Audio di Sony sono concepiti pensando non solo a una straordinaria esperienza sonora, ma anche all’ambiente. Sony si impegna a ridurre la presenza di plastica nei prodotti e negli imballaggi.



Diversi elementi della soundbar HT-S2000 sono realizzati con un’esclusiva plastica riciclata, grazie alla quale si ottengono comunque ottime prestazioni acustiche. Circa il 95% dell’imballaggio è realizzato in carta riciclata e materiali a base di carta, per ridurre al minimo il consumo di plastica.



Disponibilità



La soundbar HT-S2000 sarà disponibile online a partire da giugno, mentre nei punti vendita a partire da settembre.



Altre News per: sonysoundbars2000dolbyatmos