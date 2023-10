AYANEO FLIP KB e DS - trapelano design e altro

Una recente fuga di notizie mostra l'AYANEO FLIP DS con un design a doppio schermo. AYANEO FLIP KB è invece il primo dispositivo portatile per giochi Windows dotato di tastiera completamente estraibile. Il DNA unico del marchio, lo stile di design del prodotto e numerose funzionalità straordinarie rendono AYANEO FLIP KB prodotto da gioco Windows all'avanguardia; segnando l'inizio di una nuova serie di prodotti nella gamma di AYANEO.



Dalle ultime immagini trapelate è evidente che AYANEO FLIP è disponibile in due versioni: KB e DS. AYANEO FLIP DS ha un design a doppio schermo che molti giocatori stavano aspettando.



Secondo i rumor gli AYANEO FLIP sono alimentati dal processore di punta AMD Ryzen 7 7840U, abbinato alla formidabile grafica integrata Radeon 780M. Questa potente scheda grafica è in grado di far girare senza problemi titoli tripla AAA. Lo schermo è da 7", in linea con lo standard attuale per i dispositivi portatili da gioco Windows, e si prevede che sarà il primo dispositivo portatile da gioco di AYANEO a supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Ulteriori aggiornamenti arriveranno molto presto

