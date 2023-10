RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe è in arrivo su console

Il simulatore di parchi di divertimento bestseller di Atari diventa Deluxe su console! RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe è in arrivo il 1° novembre





RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe include oltre 80 nuove giostre e attrazioni, supporto ai controller migliorato e tantissime opzioni di personalizzazione (il numero più alto di opzioni di personalizzazione di sempre per la serie)



Atari è lieta di annunciare che il best-seller RollerCoaster Tycoon Adventures è in arrivo il 1° novembre in versione Deluxe per la prima volta nella sua storia su Xbox e PlayStation. Inoltre, una versione aggiornata del gioco è in arrivo anche su Nintendo Switch! La versione fisica del gioco sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo a partire dal 3 novembre.

Guarda il trailer con la data di uscita di RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe:

Una versione migliorata e ottimizzata del bestseller RollerCoaster Tycoon Adventures di Atari.

Tre differenti modalità di gioco, per favorire la varietà e la rigiocabilità: Sandbox, Avventura e Scenari.

Gameplay casual e accessibile e meccaniche semplificate rendono questo titolo adatto a tutte le età.

Oltre 80 nuove giostre, sette tipi di montagne russe diverse, nuove opzioni di personalizzazione e attrazioni tematiche stagionali portano il totale degli elementi utilizzabili a 200.

Costruisci percorsi con curve strette, improvvisi pendii e tanto altro, grazie al costruttore di montagne russe di facile utilizzo

Personalizzazione del terreno con quattro ambienti diversi che includono : Montagne Alpine, Canyon del Deserto, Giungla Tropicale e Paesaggio Lunare

Ottimizzato per i controller di console di nuova generazione, per un’esperienza fluida e divertente.

Opzioni di personalizzazione dei paesaggi ultra-dettagliate, per realizzare percorsi, aiuole e per aggiungere cespugli, alberi, fogliame e giochi d’acqua.

Libera l’artista che è in te con una ricca dotazione di colori, per dipingere giostre, montagne russe, negozi e ristoranti e rendere il tuo parco unico.

L’aggiornamento ufficiale dell’acclamato simulatore di parchi divertimento di Atari, apre i battenti anche su console. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe introduce 80 nuove attrazioni, comprese alcune nuove giostre stagionali a tema, che portano il numero totale di elementi a ben 200! Una nuova interfaccia utente, ottimizzata per essere impiegata con i controller, permette inoltre ai giocatori di realizzare liberamente la costruzione dei parchi a tema. Il simulatore di montagne russe, con questi miglioramenti, consente di creare folli percorsi che sfidano la morte e la gravità con curve strette, improvvisi pendii e tanto altro!RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe è una versione alleggerita e accessibile del simulatore di parchi divertimento più celebre degli ultimi decenni. Lo scopo del videogioco è costruire parchi, personalizzare giostre, collocare attrazioni e personalizzare l’ambiente circostante con lo scopo di intrattenere e soddisfare i visitatori. Tre modalità di gioco, ottimizzate per l’utilizzo di controller, sfidano i videogiocatori a mettere alla prova la loro creatività e l’intelletto. Queste tre modalità, Avventura, Scenari e Sandbox, in aggiunta alle opzioni di personalizzazione, garantiscono innumerevoli ore di gioco.«RollerCoaster Tycoon è una delle serie di videogiochi più affascinante di sempre, con oltre 10 milioni di giocatori complessivi negli ultimi venticinque anni» ha dichiarato Wade Rosen, presidente e amministratore delegato di Atari, «Siamo entusiasti di poter condividere la versione Deluxe di RollerCoaster Tycoon con i fan, sia su console, sia su PC».Caratteristiche Principali :La serie RollerCoaster Tycoon è stata inaugurata nel 1999 da Chris Sawyer e da allora è stata apprezzata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Ciascun capitolo pubblicato sin dal 2004, ha reso la serie incredibilmente popolare e ancora oggi continua a prosperare come una delle simulazioni più apprezzate di sempre. Oltre alle nuove versioni disponibili per PC, dispositivi mobile e Nintendo Switch, per la prima volta RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe porta l’esperienza anche sulle console di nuova generazione Xbox e PlayStation.

