A Sassari neonato abbandonato sotto a un'auto

Alle prime luci dell'alba, precisamente alle 5.30 di questa mattina, un neonato è stato scoperto abbandonato all'ingresso di Osilo, un pittoresco paese di mezza montagna conosciuto come "la collina dei sassaresi". Il neonato si trovava sotto un'auto parcheggiata, nudo e con il cordone ombelicale già tagliato. Nonostante il sole non fosse ancora sorto, la sua presenza è stata rilevata da qualcuno che ha immediatamente lanciato l'allarme, contattando il 118. In risposta, sono intervenuti ambulanze e carabinieri dalla stazione più vicina.

Il neonato, che sembrava essere venuto al mondo solo poche ore prima, forse persino meno, è stato trasportato all'ospedale di Sassari. Nonostante mostrasse alcuni segni iniziali di ipotermia, le sue condizioni sono state descritte come buone. Nel frattempo, la madre è stata individuata e anch'essa è stata condotta in ospedale a Sassari, dove è attualmente ricoverata nel reparto di ginecologia, con segnalazioni di condizioni generali stabili. Le prime ipotesi indicano un parto avvenuto in casa senza assistenza come possibile scenario.

La mamma ha abbandonato il neonato

Secondo le prime indagini dei carabinieri, la donna, di 29 anni, avrebbe partorito durante la notte nella sua stanza presso la casa dei genitori e dei nonni nel paese. Successivamente, avrebbe reciso autonomamente il cordone ombelicale, lasciato la casa per recarsi in strada e abbandonato il neonato a breve distanza. La nonna della giovane donna, svegliatasi a causa della confusione, avrebbe individuato il neonato sulla strada e chiesto aiuto. A Osilo, regna l'incredulità e lo sgomento in queste ore. Nella mattinata, i carabinieri di Sassari sono tornati sul luogo, eseguendo un sopralluogo su disposizione del pm, alla ricerca di eventuali reperti utili per la ricostruzione degli eventi accaduti la scorsa notte.

