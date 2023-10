Diablo IV -La Stagione del Sangue è disponibile

la Stagione del Sangue di Diablo IV è disponibile per tutti! È possibile fare squadra con la cacciatrice di vampiri Erys, doppiata in inglese dall'attrice e produttrice Gemma Chan, e ottenere Poteri Vampireschi per combattere la nuova minaccia assetata di sangue che vaga per Sanctuarium.

In questa Stagione, si può accedere a una nuova serie di missioni che porteranno i giocatori a sfidare nemici potenti e il terrificante Signore dei Vampiri che li governa, Sire Zir. Questa Stagione prevede anche una gamma di aggiornamenti generali, tra cui aggiornamenti alle Spedizioni da Incubo, una progressione verso il livello 100 più veloce, modifiche alle cavalcature, miglioramenti al bilanciamento delle classi e altro ancora.





Diablo IV è arrivato anche su Steam! Dal 17 ottobre, è possibile viaggiare a Sanctuarium avendo accesso a varie funzionalità specifiche di Steam, come gli Achievement di Steam, la Lista amici di Steam e l'opzione per invitarli in gioco. E per i player a cui piace giocare in viaggio, Diablo IV è stato verificato per Steam Deck, così è possibile giocarci dove e quandosi vuole! Nota bene: se si vuole giocare su Steam è necessario prima acquistare il gioco per quella piattaforma e poi collegare Diablo IV a un account Battle.net.





Infine, Diablo IV sarà scontato del 25% su Battle.net dal 17 ottobre all'1 novembre. È un ottimo momento per tuffarsi in Sanctuarium e uccidere demoni!



