YAS!GAMES - nuovi giochi da tavolo al Lucca Comics & Games 2022

YAS!Games sarà presente al Lucca Comics&Games 2022 con tutti i giochi della linea, tra cui il cult What Do You Meme? e tre nuovi attesi party game: Murder Mistery - Le Cantine Underwood, Buzzed e Dirty Doodles. Presso il Padiglione Carducci, STAND CAR483 il pubblico potrà scoprire l’intera linea di giochi a marchio YAS!GAMES, dai più irriverenti e cinici, ai più classici e strategici. I visitatori potranno conoscere i giochi da vicino, provandoli presso i tavoli dimostrativi, e acquistarli direttamente allo stand.



La linea di giochi da tavolo YAS!GAMES, la cui parola d'ordine è divertirsi con ironia, trattando anche argomenti più intimi e scabrosi ma sempre con leggerezza, ha registrato nel 2022 un significativo apprezzamento tra adulti e ragazzi. Dalla sfida a colpi di meme, alla scoperta dei segreti più strani e imbarazzanti dei propri amici, fino ai trivia game da veri nerd. I party games YAS!GAMES sono basati su creatività, ingegno e scaltrezza e rivoluzionano il concetto dello stare insieme e divertirsi in compagnia. Ideali per giocatori dai 18 anni - ma con alternative adatte anche dai 12 in su - che vogliono arginare la noia con un intrattenimento di qualità che dia la giusta svolta alle classiche serate con gli amici.



Tre le novità presentate dal 28 ottobre al 1 novembre alla kermesse toscana, è grande attesa per il primo gioco investigativo della linea Yas!Games: Murder Mystery - Le Cantine Underwood, dove i giocatori dovranno risolvere il caso dell’omicidio di un noto enologo della Napa Valley della California. Altre novità sono Buzzed, il drinking game (anche analcolico) che anima la serata con gli amici e Dirty Doodles, in cui superare l’imbarazzo del “come e dove disegnare” è più importante delle abilità artistiche dei giocatori.

Altre News per: gamesnuovigiochitavololuccacomicsgames