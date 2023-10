Giornata Mondiale della Pasta

L’AMORE PER LA PASTA NON TRAMONTA MAI:

+705% RICERCHE DI LASAGNE, +96% GNOCCHI, +76% TORTELLINI

DoveConviene registra un boom di ricerche di pasta in offerta, complice l’aumento del prezzo

del +4,2% su base annuale. Su 10 brand più cercati, 2 sono di pasta

In occasione del 25 ottobre, la giornata mondiale nata per celebrare uno dei piatti più iconici del Made in Italy, lapasta, DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, evidenzia un boom nelle ricerche di offerte relative ad alcune tipologie di pasta rispetto al 2022:le lasagne +705%, gli gnocchi +96%, i tortellini +76% e la pasta sfoglia +75%.

Complice di questa crescita sicuramente l’aumento dei costi, che vede il prezzo della pastaaumentare del +8,1% rispetto al mese scorso e del +4,2% rispetto a settembre 2022. Ma non è sicuramente l’unica motivazione, perché la pasta, riconosciuta comePatrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'Unesco, occupa posizioni di prestigio nelle classifiche dei prodotti più cercati: nella top 10 dei Brand più spesso cercati in offerta, infatti, troviamoBarilla e De Cecco. La classifica, che varia da regione a regione, vede apparire anche altri marchi come:Rummo, Divella, Garofalo, Buitoni e Voiello.

L’amore per la pasta e la continua contaminazione con altre culture e tradizioni spinge sempre più gli italiani ad innovare e sperimentare in cucina. Tra le ricette più fantasiose proposte da DoveConviene:

Al cioccolato : insolito abbinamento della pasta con una salsa al cioccolato fondente e pepe nero, un sapore unico, goloso e soprattutto originale;

: insolito abbinamento della pasta con una salsa al cioccolato fondente e pepe nero, un sapore unico, goloso e soprattutto originale; Con frutta : l’aggiunta di fichi, mele o pere tagliate a dadini darà vita ad un piatto gustoso, fresco e colorato;

: l’aggiunta di fichi, mele o pere tagliate a dadini darà vita ad un piatto gustoso, fresco e colorato; Al caffè: un piatto che sorprenderà per l’accostamento ad una delle bevande più caratteristiche della gastronomia italiana, il caffè, ingrediente principale di un’inedita salsa con panna e parmigiano.

