Sony celebra i 10 anni delle fotocamere Alpha Mirrorless Full Frame

Sony è lieta di celebrare un decennio di innovazione nel mondo della fotografia con il decimo anniversario della serie di fotocamere Alpha mirrorless full-frame. Negli ultimi dieci anni, Sony ha spostato sempre più in là i confini della tecnologia fotografica, ridisegnando il settore e mettendo a disposizione di fotografi e videografi strumenti all'avanguardia.

Traguardi principali:



2013: Il panorama fotografico è stato rivoluzionato con l'introduzione delle prime fotocamere full-frame mirrorless al mondo: Alpha 7 e 7R di Sony. Questi modelli pionieristici hanno segnato l'inizio di una continua evoluzione della serie Alpha.



2014: In meno di un anno, Sony introduce la variante "S", stabilendo nuovi standard per le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con impostazioni ISO elevate e per la registrazione di video in 4K.



2015: L'Alpha 7R II, dotata di un innovativo sensore full-frame retroilluminato da 42.4 megapixel, continua a ridefinire gli standard della fotografia.



2017: L'Alpha 9, lanciata nel 2017, offre scatti silenziosi continui senza black-out a ben 20 fotogrammi al secondo, offrendo ai fotografi sportivi un vantaggio competitivo rispetto a chi scatta con le Reflex.



2020: Sony annuncia l'Alpha 7C, la fotocamera full-frame più piccola e leggera al mondo. Prestazioni senza precedenti in un design compatto.



2021: Alpha 1, la prima fotocamera mirrorless full-frame al mondo che combina un sensore stacked ad alta risoluzione da 50.1 megapixel con la capacità di registrazione video in 8k e molto altro ancora: una novità assoluta per fotografi e videografi, che ha segnato una nuova era nella fotografia e videografia professionale.



2022: Alpha 7R V, la prima fotocamera Alpha con un chip di elaborazione AI per la messa a fuoco automatica. L'unità di elaborazione AI utilizza informazioni dettagliate sulla sagoma umana e sulla stima della posa per migliorare notevolmente l'accuratezza del riconoscimento rispetto ai sistemi che rilevano solo il volto e gli occhi, includendo anche diversi tipi di soggetti come animali, veicoli e insetti.





Per festeggiare questo traguardo, Sony ha curato una raccolta delle immagini più belle scattate con le fotocamere Alpha full-frame di Sony negli ultimi dieci anni. Esplora questo viaggio visivo nel nostro flipbook interattivo [link qui]. È inoltre possibile dare un'occhiata alla storia delle fotocamere Alpha con l'infografica qui sotto, per vedere la nostra rivoluzionaria timeline Alpha e quali modelli hanno creato contenuti così straordinari.



