Più famoso di Fagioli! Un altro calciatore coinvolto nel caso scommesse?

Nel mondo delle scommesse online, spesso condotte su piattaforme illegali, Fabrizio Corona si immerge, estrae, e annuncia il secondo nome di un calciatore coinvolto nell'inchiesta della Procura di Torino guidata da Manuela Pedrotta.

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è ufficialmente indagato per le puntate effettuate tramite bookmakers non riconosciuti dallo Stato italiano. Le conseguenze potrebbero essere gravi: una squalifica non inferiore a 3 anni e un'ammenda considerevole (articolo 24 del CGS). Inoltre, anche i compagni che erano a conoscenza di queste attività rischiano conseguenze legali per "omessa denuncia".

Fagioli, che si è auto-denunciato e ha cooperato con la magistratura, si prepara ad affrontare sia il percorso legale ordinario che quello sportivo. Nel contempo, dovrà gestire attentamente la pressione mediatica e le critiche sui social, che coinvolgono perfino la sua fidanzata, Giulia Bernacci.

Fabrizio Corona, ex "re dei paparazzi", anticipa ulteriori sviluppi attraverso il suo sito d'informazione Dillinger News, promettendo di svelare il nome di un altro calciatore, "molto più famoso di Fagioli", attualmente giocante all'estero e parte della Nazionale. La sua posizione sembra ancora più critica, poiché Corona afferma che non solo scommetteva, ma lo faceva addirittura sulla sua squadra mentre si trovava in panchina.

Il susseguirsi di rivelazioni promette di gettare ulteriore luce sul mondo delle scommesse nel calcio e di sollevare questioni etiche e legali che coinvolgono non solo i giocatori, ma anche le società e il sistema sportivo nel suo complesso.

Altre News per: famosofagiolialtrocalciatorecoinvoltocasoscommesse