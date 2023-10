Nicolò Fagioli della Juventus indagato per scommesse Online

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, si trova al centro di un'indagine condotta dalla Procura di Torino riguardante scommesse online su piattaforme illegali. La Federcalcio ha avviato un'indagine parallela, e in caso di colpevolezza, l'articolo 24 potrebbe infliggere una squalifica di almeno tre anni al giovane calciatore.

L'inchiesta, guidata dal PM Manuela Pedrotta, ha individuato i nomi degli scommettitori, tra cui Fagioli, che avrebbero effettuato giocate su bookmakers non autorizzati. Il reato si configura quando le scommesse sono collocate presso operatori non autorizzati dallo Stato italiano.

Mentre l'aspetto giuridico potrebbe comportare conseguenze relativamente lievi, con la possibilità di una semplice oblazione, la carriera di Fagioli rischia di subire un duro colpo. La Federcalcio è stata informata dell'indagine a fine agosto, con il procuratore federale Giuseppe Chiné che ha aperto un fascicolo in risposta.

In caso di dimostrata partecipazione alle scommesse calcistiche, Fagioli potrebbe essere soggetto alle disposizioni dell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, noto come "Divieto di scommesse e obbligo di denuncia". Tale articolo vieta a coloro che fanno parte dell'ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, imponendo sanzioni severe per chi trasgredisce questa regola.

