Caffé Trombetta punta sul digitale

Caffè Trombetta, storico marchio italiano di caffè, annuncia i risultati ottenuti in seguito alla partnership conShopFully, tech company italiana leader europea del Drive to Store. La collaborazione ha portato risultati significativi: di coloro che sono stati esposti alla campagna, il47% si è recato in negozio.Inoltre, il 31,3% dichiara di aver acquistato il prodotto.

La campagna, che si è svolta inLazio, aveva l’obiettivo di aumentare le vendite dei prodotti, attraverso la promozione del concorso “L’espresso in bicicletta”.

Grazie a HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace proprietari di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, la comunicazione ha impattato in modo positivo anche sulle metriche del marchio. Secondo laBrand Building Survey di ShopFully, infatti, è stato registrato un aumento dellapercezione positiva e della raccomandazione del brand da parte dei consumatori rispettivamentedi +16 e di +19 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna; labrand awareness, invece, è aumentata di 10 punti percentuali.

“Siamo fieri di aver dato inizio ad una nuova collaborazione con un brand di riferimento nel mercato, come Caffè Trombetta. L’utilizzo della nostra tecnologia e dei nostri formati digitali ha permesso di guidare i consumatori in negozio e metterli a conoscenza del contest “L’Espresso in Bicicletta”. Quello di Caffè Trombetta è un nuovo esempio di come le nostre soluzioni digitali consentono ai brand di consolidare e migliorare la conoscenza che il pubblico ha del brand” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme a ShopFully. Abbiamo visto un incremento delle vendite dei nostri prodotti nei negozi e un notevole miglioramento nella percezione del nostro brand da parte dei consumatori. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un utilizzo efficace della tecnologia di ShopFully, che ha raggiunto in maniera precisa il target di riferimento nel momento e col formato migliore”,ha aggiunto Sauro Cianfanelli, Direzione Commerciale Caffè Trombetta Caffè Trombetta.





