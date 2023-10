Mister Pella Pazzo come è morto il tiktoker napoletano?

Napoli piange la scomparsa di Mister Pella Pazzo, nome d'arte di Lorenzo Delle Femmine, deceduto il 2 ottobre 2023 a soli 40 anni a causa di un infarto. La star di TikTok, già preoccupante per le sue condizioni di salute, era ricoverata a Villa dei Fiori ad Acerra. La notizia della sua morte ha scosso la comunità online, dove contava oltre un milione di follower.

Le circostanze della sua morte sono state tragiche: mentre giocava con uno dei suoi figli sotto casa, Mister Pella Pazzo ha improvvisamente accusato un malore, manifestando un forte dolore al petto. Soccorso da passanti, è stato trasportato in clinica, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Nato a Casalnuovo, Mister Pella Pazzo lascia la moglie Assunta e tre figli piccoli. La sua popolarità su TikTok gli ha garantito un seguito massiccio, superando il milione di follower e generando un guadagno mensile di oltre 10.000 euro. Tuttavia, la sua vita non era priva di controversie, con recenti problemi di salute, tra cui un episodio di labirintite.

La sua figura era stata oggetto di discussione mediatica per una precedente vicenda legata a sostanze stupefacenti e per il suo coinvolgimento in una situazione di occupazione abusiva di una casa popolare a Casalnuovo, argomenti che avevano attirato l'attenzione anche del programma televisivo "Fuori dal Coro" condotto da Mario Giordano.

La notizia della sua morte ha scatenato l'affetto e il cordoglio di numerosi fan e amici, che si sono radunati sotto la clinica. La comunità virtuale piange la perdita di un'icona di TikTok, ricordando il suo contributo al mondo dei social media.

