Omicidio Willy Duarte : La sentenza di condanna ai fratelli Bianchi

Sentenza Shock: Fratelli Bianchi Condannati a 24 Anni per l'Omicidio di Willy Duarte. Nelle recenti motivazioni della corte d'Assise d'Appello, Gabriele e Marco Bianchi sono stati condannati a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Willy Duarte, avvenuto a Colleferro nel settembre del 2020. La sentenza descrive i dettagli cruenti dell'aggressione, indicando che i fratelli Bianchi hanno inflitto "colpi micidiali" che hanno causato la morte del giovane di 21 anni.

Il documento giuridico rivela che l'aggressione è iniziata con un violento calcio al petto di Willy, sferrato da Gabriele Bianchi con tecniche d'arti marziali. Successivamente, Marco Bianchi si è unito nell'attacco, colpendo con un calcio al collo e un pugno in pancia un amico intervenuto in difesa di Willy, per poi continuare l'aggressione su quest'ultimo con calci e pugni.

Il ruolo di Francesco Belleggia e Mario Pincarelli nella vicenda è stato anche chiarito, poiché sono stati descritti come complici nell'aggressione, partecipando attivamente al pestaggio di Willy con calci e pugni, incluso un violento calcio alla testa da parte di Belleggia.

Nonostante la sentenza di luglio che ha ridotto la pena dei fratelli Bianchi da ergastolo a 24 anni con l'applicazione di attenuanti generiche, il caso ha ancora suscitato scalpore e indignazione. La madre di Willy Duarte, alla notizia della riduzione di pena, aveva commentato con emozione, affermando che nessuna sentenza le avrebbe restituito il figlio, e che accettava la giustizia fatta, ma il perdono rimaneva una questione a parte.

