Chi è Letizia Porcu : Federico Fashion Style e l'ex moglie

Letizia Porcu, Ex Moglie di Federico Fashion Style: La Donna Riservata dietro il Glamour. Letizia Porcu, 30 anni, originaria di Anzio, è conosciuta come l'ex moglie di Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, hairstylist delle celebrità. Pur mantenendo riservatezza sulla sua vita privata, Letizia è imprenditrice di un sito di abbigliamento e parrucchiera, contribuendo al mondo della moda accanto all'ex marito. La loro storia d'amore, durata dal 2006 al 2022, ha portato alla nascita di Sophie Maelle nel 2017 attraverso fecondazione assistita.

Il Matrimonio e la Nascita di Sophie Maelle

L'incontro tra Letizia e Federico risale al 2006, quando erano adolescenti, e la loro storia d'amore si è consolidata nel 2013 con il matrimonio. Nel 2017, hanno realizzato il sogno di diventare genitori con la nascita di Sophie Maelle, affrontando insieme il percorso della fecondazione assistita a causa delle sfide mediche di Federico.

La Separazione e il Coming Out di Federico

Nel 2022, Letizia Porcu e Federico Lauri hanno annunciato la fine del loro matrimonio di oltre 17 anni. Letizia ha preso la decisione e ha reso pubblica la separazione su Instagram, un momento che Federico si aspettava. La coppia ha condiviso dettagli sulla fine della loro relazione, sul mantenimento della figlia e sul coming out di Federico, che ha dichiarato la sua omosessualità. La separazione, annunciata attraverso un post su Instagram, ha svelato particolari inaspettati sulla loro storia, inclusa la richiesta di un mantenimento di 10mila euro da parte di Letizia.

