Il portiere Miguel Guerrero gira il suo primo film a luci rosse e si ritira dal calcio

Miguel Guerrero, portiere con un passato anche al Siviglia, abbandona il campo da gioco per intraprendere una nuova avventura nel mondo del cinema a luci rosse. A 29 anni, dopo un percorso calcistico che lo ha visto protagonista in diverse squadre spagnole, Guerrero ha preso la decisione di rinunciare a due anni di contratto con il Velez, club di quarta divisione, per immergersi in un nuovo capitolo della sua vita.

La svolta è arrivata dopo l'iscrizione a Onlyfans, un servizio di intrattenimento via abbonamento, che gli ha regalato non solo soddisfazioni personali ma anche un notevole incremento economico rispetto al mondo calcistico di quarta divisione. La sua incursione nell'edizione spagnola di Temptation Island ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità, aprendo nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.

"Questo è un business redditizio, con molte proposte allettanti. Bisogna capire la propria direzione nella vita, e poi tutto dipende dagli accordi che si raggiungono. Ho una mentalità molto aperta", ha dichiarato Guerrero.

Con la sua definitiva decisione di abbandonare il calcio, Guerrero lascia alle spalle il mondo sportivo per abbracciare la sua nuova carriera nel cinema a luci rosse. La fotogallery in alto mostra tutte le sfaccettature di questa trasformazione, rivelando il lato più audace dell'ex portiere.

