Suicidio Simone Mattarelli : Il dubbio de Le Iene

Mistero a Origgio: La Tragica Fine di Simone Mattarelli Svelata dalle Immagini di Le Iene. Simone Mattarelli, il giovane di Lentate sul Seveso trovato morto in un capannone ad Origgio dopo un lungo inseguimento dei carabinieri, continua a essere avvolto da un alone di mistero. Nonostante la Procura di Busto Arsizio abbia archiviato il caso come suicidio, Le Iene, nella puntata di martedì 10 ottobre, sollevano nuovi dubbi sulla drammatica vicenda che ha coinvolto diversi comuni della zona.

Il servizio condotto da Antonino Monteleone rivela immagini inedite della notte in cui Simone è stato inseguito dalle forze dell'ordine, mostrando la sequenza degli eventi catturata dalla bodycam di uno dei carabinieri e dagli impianti di videosorveglianza dei comuni attraversati. Le pattuglie dell'Arma provenienti da Desio, Seregno e Saronno furono coinvolte nell'operazione.

Nonostante la Procura abbia chiuso il caso come suicidio, la famiglia di Simone Mattarelli non accetta questa versione dei fatti. Le immagini del corpo senza vita di Simone, all'interno del capannone, e gli ultimi momenti in cui è stato visto vivo suscitano molte perplessità, alimentando il dubbio su quanto realmente accaduto quella notte.

Il servizio si conclude con un'immagine avvolta nel mistero: un uomo attraversa il piazzale della fabbrica con una valigia in mano. Un dettaglio che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda già complessa, mettendo in discussione la versione ufficiale e aprendo nuovi scenari nella ricerca della verità sulla morte di Simone Mattarelli. Qui il video

Altre News per: suicidiosimonemattarellidubbioiene