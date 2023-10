Madonna Trevignano : la tac de Le iene alla statua Gisella Cardia

Indagine Esclusiva: La Verità sulla Madonna di Trevignano nella Ventisettesima Stagione de 'Le iene'. Nella prima puntata della ventisettesima stagione de "Le iene", l'inviato Gaston Zama si addentra nell'enigma della Madonna di Trevignano, le celebri statuette di Gisella Cardia, protagoniste di controversie mediatiche legate alle presunte lacrimazioni miracolose. Al fine di svelare il mistero delle lacrime, Gaston convince i coniugi Cardia a sottoporsi a una tecnica d'indagine innovativa: una tomografia computerizzata (TAC).

Le due statuette, accuratamente collocate in un trolley, sono trasportate in un avanzato laboratorio radiologico, dove un team di medici è pronto ad utilizzare una sofisticata attrezzatura a raggi X, in grado di analizzare in dettaglio le strutture anatomiche. Questa procedura, assimilabile a quella impiegata per l'esame di mummie e sarcofagi, offre una visione approfondita della composizione materiale delle statuette della Madonna.

Il radiologo Walter Biscotti, esperto nel campo, colloca la madonnina in vetro resina sul lettino, assicurandola con precisione grazie a due cuscinetti. Avviando il macchinario per la scansione, l'esame rivela che le statuette non presentano tagli o manipolazioni interne, escludendo l'ipotesi di micro pompette utilizzate per simulare lacrime. Sorprendentemente, durante l'esame, la Madonna sembra rilasciare un liquido profumato dal manto in gesso, nonostante la consueta trattenuta di questo materiale.

Il radiologo, perplesso di fronte a questa insolita manifestazione, nota un'insolita imperfezione "all'altezza dell'orecchio". Questa rivelazione suscita ulteriori interrogativi sulla natura del fenomeno, aprendo nuovi scenari di indagine sulla misteriosa Madonna di Trevignano.

Concludendo, l'esclusiva indagine condotta da Gaston Zama e il team de "Le iene" rivela dettagli straordinari sulla Madonna di Trevignano, spingendo gli spettatori a riflettere sulla possibilità di eventi inspiegabili dietro questa icona religiosa. Qui il video

