Il cubo nero sull'autostrada A4 Cos'è? :

Next: Il Futuristico Bus Scomponibile di Tommaso Gecchelin Spicca il Volo sull'A4. Nelle scorse giornate, lungo l'autostrada A4, un enigmatico cubo nero su quattro ruote ha destato la curiosità degli automobilisti, generando domande e condivisioni sui social: "Cos'è?". La risposta arriva direttamente da Padova, dove il rivoluzionario "Next", il bus scomponibile ideato da Tommaso Gecchelin, ha fatto il suo debutto su una strada ad alto traffico.

Il viaggio inaugurale, con destinazione Milano il venerdì e ritorno la domenica, è stato un trionfo di velocità a 110 chilometri orari, catturando l'attenzione di molti con le sue forme squadrate e l'aspetto di un cubo viaggiante senza ruote. L'inventore si è dichiarato estremamente soddisfatto della stabilità del veicolo, anticipando con entusiasmo il prossimo passo: l'avvio della produzione in serie entro la fine del 2024.

Il Next Modular Vehicle è un'innovativa creazione di Gecchelin, un giovane progettista padovano con una laurea in Fisica e un'altra in Disegno Industriale. Il veicolo modulare è dotato di una flessibilità unica: ogni "cubo" può viaggiare autonomamente o collegarsi agli altri per formare un serpentone lungo e carico di passeggeri. L'entusiasmo per questa novità ha superato i confini nazionali, con gli Emirati Arabi che hanno investito 2,5 milioni di euro per portare il prototipo alla produzione su larga scala. La startup fondata da Gecchelin, "Next Future Transportation", ora nota come Next srl, si appresta a rivoluzionare il panorama dei trasporti.

