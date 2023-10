Offerte NVIDIA per il Prime Amazon

NVIDIA partecipa alla Festa delle Offerte Prime su Amazon.it con sconti imperdibili. Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 settembre, sarà possibile acquistare laptop MSI, Lenovo, Asus e Acer, tutti alimentati dalle schede GeForce RTX Serie 40 e Serie 40. In offerta anche, per i PC desktop, le schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX Serie 40 nella versione custom dei diversi partner, tra cui Gigabyte e Asus.

Le GPU GeForce RTX offrono prestazioni rivoluzionarie per giocatori e creativi: con nuovi RT Core e Tensor Core garantiscono una grafica con ray-tracing più realistica e funzionalità di IA all'avanguardia.

Approfittate delle promozioni disponibili in questa giornata e dotatevi del giusto supporto tecnologico per ottenere la migliore esperienza nel gaming e non solo.





Di seguito tutte le offerte:

Computer portatile

MSI Katana 17 B12VGK-251IT con NVIDIA RTX 4070 al prezzo di 1.799€

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile con NVIDIA GeForce RTX 3050 al prezzo di 730,94€

ASUS TUF F15 FX507ZV4 con NVIDIA GeForce RTX 4060 al prezzo di 1.499€

ASUS Zenbook Pro 15 con NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti al prezzo di 1.249€

Acer Predator Helios 300 PH315-54-725M con NVIDIA GeForce RTX 3070 al prezzo di 1.199€

Desktop

GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB al prezzo di 656€

MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO al prezzo di 1.319,99€

MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G al prezzo di 349,50€

ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16GB GDDR6 al prezzo di 486,99€

ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC 8G al prezzo di 475€

ZOTAC Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO 12GB al prezzo di 859,99€

