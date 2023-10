Achille Polonara, tumore al testicolo : lo ha scoperto per puro caso

Achille Polonara, la forza di un campione: Operazione per la rimozione del tumore, il mondo dello sport si stringe attorno alla stella della Virtus Bologna. Il mondo del basket e dello sport italiano è in sospeso, con il cuore rivolto ad Achille Polonara, pilastro della Virtus Bologna e della Nazionale italiana. Oggi il talentuoso cestista sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al testicolo diagnosticato nei giorni scorsi. Il comunicato del suo club, la Virtus Bologna, rilasciato ieri a mezzogiorno, ha colpito tutti coloro che hanno apprezzato la dedizione e la combattività di Achille nel corso degli anni.

La carriera del classe '91, che compirà 32 anni a novembre, subisce una pausa forzata. Il comunicato virtussino afferma: "Al termine dell'operazione verranno comunicati i tempi di recupero". Una perdita significativa per la squadra di coach Banchi, che aveva accolto Polonara con entusiasmo nell'ultimo mercato. Il lungo marchigiano, negli ultimi anni, ha collezionato successi all'estero, conquistando titoli in Spagna, Turchia e Lituania.

Nonostante la diagnosi di tumore al testicolo, Polonara si è presentato in campo senza segnali evidenti della malattia durante l'ultima partita. Solo dopo il match ha riunito squadra e staff per condividere la sua lotta. Un duro colpo per tutti, ma l'unione e il sostegno dietro Achille sono forti. La tempestività della diagnosi, avvenuta per caso durante un controllo antidoping il 24 settembre, offre un barlume di speranza per la sua vita e la sua carriera.

Il CT della Nazionale, Gianmarco Pozzecco, esprime il suo affetto per Polonara e la fiducia che ha nel suo recupero. Tutti i tifosi italiani si uniscono al coro: Forza Achille.

