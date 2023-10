Ospedale dei Colli Aminei : Sputi in faccia alle infermiere del CTO e picchiati i vigilantes

Violenta aggressione al Pronto Soccorso del CTO: Nessuno Tocchi Ippocrate denuncia il 75° attacco al personale sanitario nel 2023. Nella tarda serata di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, si è verificata un'aggressione senza precedenti al Pronto Soccorso del CTO, l'ospedale dei Colli Aminei. Un uomo, ancora non identificato, avrebbe attaccato il personale medico impegnato nelle procedure di Triage per una donna colta da malore, con conseguenti aggressioni a due guardie giurate e un'infermiera. L'aggressione è sfociata in botte, sputi in faccia, e danneggiamento della struttura ospedaliera.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore avrebbe cercato di bypassare le normali procedure di attesa, scatenando la sua furia contro il personale che stava svolgendo il proprio lavoro. Le guardie giurate e un'infermiera sono state ferite, con prognosi di 5 giorni per entrambe le guardie e 5 giorni per l'infermiera. Un secondo membro del personale sanitario è stato oggetto di sputi.

L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, ha denunciato l'episodio, categorizzandolo come la 75esima aggressione del 2023 tra le Asl Napoli 1 e Napoli 2. La situazione è allarmante e l'associazione sottolinea l'urgenza di porre fine a episodi di violenza negli ospedali.

Le indagini sono attualmente in corso per identificare il responsabile e comprendere appieno la dinamica e le motivazioni di questo inaccettabile episodio di violenza nei confronti del personale sanitario, impegnato nell'importante compito di garantire la salute e il benessere dei pazienti.

