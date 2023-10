ATP Shanghai Sinner-Shelton: orari TV e diretta streaming tennis

Scintillante spettacolo al Shanghai Open di tennis: Sinner, Ruud e Hurkacz in azione per gli ottavi di finale. Il giorno è carico di emozioni al Shanghai Open di tennis, con le stelle emergenti Jannik Sinner, Ruud, e Hurkacz pronti a conquistare i quarti di finale. Nel match degli ottavi, Sinner si scontra con l'abile Ben Shelton, in un'attesa sfida programmata per le 12:30. Nel corso della giornata, il talentuoso Carlos Alcaraz tornerà in campo per gli ottavi di finale.

Programma e risultati delle partite di oggi al Masters 1000 di Shanghai:

- Ore 6:30: Ruud contro Maroszan

- A seguire: Cerundolo contro Korda

- Ore 12:30: Sinner contro Shelton

- A seguire: Hurkacz contro Zhang

Per gli appassionati, è fondamentale sapere che la partita tra Sinner e Shelton sarà trasmessa in diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), con la possibilità di streaming su Sky Go e NOW. Il match di Sinner inizia non prima delle 12:30 ora italiane (18:30 in Cina), promettendo un confronto avvincente.

Non perdere nemmeno gli altri incontri di oggi, con Ruud e Korda pronti a regalare spettacolo in campo. Gli ottavi di finale sono distribuiti su due giornate, con i tennisti della parte bassa in azione oggi e quelli della parte alta in campo domani. Sintonizzati per una giornata di tennis avvincente e ricca di emozioni.

