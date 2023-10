Jannik Sinner Ben Shelton Masters 1000 Shanghai 2023 : data, orario, canale e diretta streaming

Jannik Sinner si troverà di fronte a Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Nonostante alcune difficoltà nel match contro Baez, il nostro numero uno ha conquistato la vittoria in tre set, estendendo così la sua serie di risultati positivi consecutivi e garantendosi un affascinante incontro agli ottavi. Questo sarà il primo scontro nella loro giovane carriera, rendendo il confronto particolarmente intrigante.

Dopo un inizio di stagione non esaltante, considerando che questa è stata la sua prima annata completa nel circuito, Shelton ha sorpreso con l'exploit agli US Open, dimostrando il suo talento evidente a tutti. Lo scontro tra i due tennisti promette spettacolo a Shanghai, e sarà interessante vedere quante energie Sinner avrà a disposizione.

La partita tra Sinner e Shelton è programmata per martedì 10 ottobre, con l'orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà trasmessa su Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (riservato agli abbonati Sky) e NOW (con abbonamento).

