Roma Cagliari Infortunio Dybala : ecco quanto resta fuori

Il trionfo della Roma nell'arena del Cagliari è stato offuscato dal grave infortunio di Dybala; per l'argentino, il pericolo è rappresentato da una prolungata assenza dal campo.

Nell'ottava giornata di campionato, la Roma si è scontrata con il Cagliari in un incontro tanto delicato quanto cruciale per i giallorossi, desiderosi della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Frosinone. Obiettivo diverso per i ragazzi di Ranieri, alla ricerca del primo successo in Serie A; tuttavia, la partita è stata a senso unico, con gli uomini di Mourinho che hanno trionfato con un netto quattro a uno.

Ancora una volta, Lukaku è stato il protagonista principale, realizzando una doppietta e confermando la sua importanza cruciale per la Roma. Ottima prestazione anche di Belotti, il centravanti che ha segnato un gol straordinario, rivelando una trasformazione completa rispetto alla stagione precedente. Numerose note positive, dunque, per i giallorossi, ma un grave contrattempo si è presentato a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando Dybala si è fermato in mezzo al campo a causa di un contrasto avvenuto poco prima, vicino alla propria area di rigore.

Fin da subito, è emersa la sensazione che non si trattasse di un infortunio di poco conto; Dybala aveva le mani sul volto ed è uscito dal campo trattenendo a stento le lacrime. Nel post-partita, Mourinho ha sottolineato di non essere ottimista, considerando che lo stesso giocatore argentino non lo era. La sosta potrebbe rappresentare un punto a favore dell'attaccante, ma il rischio di una lunga assenza sembra concreto.

Per la Joya, si parla di una distorsione al ginocchio, e secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino rischia uno stop di due mesi. La situazione è complicata sia per il giocatore che per la Roma di Josè Mourinho, data l'importanza di Dybala nel sistema di gioco giallorosso.

Si avverte la sensazione che i tempi minimi di recupero siano di un mese, a patto che non ci siano lesioni più gravi; tuttavia, Dybala rischia di restare fuori per due mesi a causa di possibili danni al menisco o di un'elongazione del legamento collaterale. Esiste anche il pericolo, sebbene nessuno a Roma voglia pensare a ciò, di un periodo di stop di sei mesi in caso di coinvolgimento del legamento crociato.

È certo che il trionfo della Roma a Cagliari e la serenità che la squadra sta cercando di ritrovare sono stati minati dall'assenza di Dybala, con i giallorossi che rischiano di dover fare a meno della stella argentina per un periodo considerevole.

