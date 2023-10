Autumn Super Sale Gearberry : Risparmia fino a 400 euro per la tua nuova bicicletta elettrica

Lo store online GearBerry sta proponendo una super vendita autunnale della durata di un mese per le biciclette elettriche dei marchi Fafrees ed Engwe, dove potrai risparmiare fino a 400€. Entrambi i marchi offrono una selezione di biciclette compatte dotate di pneumatici robusti.

In questo articolo, troverai le offerte individuali, i dettagli sugli sconti e informazioni sui regali inclusi nella consegna durante il periodo promozionale. Troverai le specifiche tecniche delle diverse E-Bike o E-Fatbike nelle pagine dei prodotti correlate di GearBerry.



Le bici elettriche della serie F20 di Fafree a prezzi più bassi

L'offerta Autumn Super Sales di GearBerry include, tra le altre, le varianti individuali della Fafrees F20. Oltre al modello standard, ci sono anche la Fafrees F20 Pro, la Fafrees F20 Max, la Fafrees F20 Polar e la Fafrees F20 Master in sconto.

Oltre allo sconto durante il periodo promozionale, riceverai in regalo anche una borsa e un lucchetto per bicicletta del valore complessivo di oltre 75 euro per tutti i modelli disponibili!

Il modello standard Fafrees F20 è una bicicletta pieghevole dotata di pneumatici da 20 pollici e larghi 3 pollici. La FatBike è dotata di un motore brushless da 250 W, un'autonomia di 80 km, una capacità di carico fino a 140 kg e, oltre alla sella, di un secondo seggiolino o di un portapacchi imbottito. Entrambi sono rivestiti in ecopelle.

Il display LCD sul manubrio mostra la velocità attuale, lo stato di carica della batteria e altre informazioni utili durante l'uso della bicicletta elettrica. La bicicletta offre anche otto marce e due freni a disco.

Cliccando su questo link alla pagina del prodotto potrete acquistare la Fafres F20 al prezzo di 799 € con in omaggio una borsa e un lucchetto dal valore di oltre 75 €.





F20 Pro di Fafree: Versione con autonomia da 90 km

Con un telaio a passo basso e pieghevole, la bicicletta elettrica Fafrees F20 Pro è dotata di un motore da 250 W integrato nella ruota posteriore e di una grande batteria da 18 Ah posizionata dietro il tubo del sellino. Questo permette un'autonomia fino a 150 km in modalità di assistenza elettrica e 90 km in modalità completamente elettrica.

Dotata di ruote da 20" e pneumatici larghi (20" x 3.0), la Fafrees F20 Pro ha freni a disco meccanici e trasmissione Shimano 7S. La forcella anteriore è ammortizzata. Con un peso di 25,5 kg, può sopportare un carico utile di 150 kg.



La bicicletta elettrica Fafrees F20 Pro è disponibile su GearBerry al prezzo di 1.049 € con in omaggio una borsa e un lucchetto dal valore di oltre 75 €.

Fafre F20 Polar: Versione 115 km di autonomia e due batterie separate

Dal design più sobrio, la bicicletta elettrica Fafrees F20 Polar segue una formula simile, ma con maggiore potenza e pneumatici più larghi (20" x 4.0). Dispone di un motore da 500 W (860 W max) con velocità massima limitata di default a 25 km/h, ma si parla comunque di 40 km/h.



È dotata di due batterie, ciascuna con una capacità di 10,4 Ah, alloggiate sotto la sella e nel telaio. L'autonomia dichiarata è fino a 160 km in modalità di assistenza elettrica e fino a 115 km in modalità completamente elettrica. Il peso aumenta a 34 kg, ma può ancora sostenere 150 kg.



Inoltre, con in omaggio una borsa e un lucchetto dal valore di oltre 75 €, la bicicletta elettrica Fafrees F20 Polar è disponibile su GearBerry al prezzo di 1.499 €.



Acquista le E-Bike Engwe in offera durante la super vendita autunnale

Le biciclette elettriche Engwe offrono un approccio di design diverso. Invece del telaio basso tipico delle "biciclette da donna", offrono una struttura di base più alta.

Alcuni modelli, come l'EP-2 Pro, possono anche essere piegati per poterli riporre in modo più compatto in casa, in cantina, nel bagagliaio dell'auto e altrove.

Altri modelli, come la Engwe M20, che ha un aspetto da moto, non sono pieghevoli.

Quindi, avremo bisogno di spazio sufficiente per parcheggiarli o riporli. Per entrambi, possiamo utilizzare il codice promozionale GBBike50 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50 euro.

L'Engwe EP-2 Pro è dotata di un motore da 750 W e pneumatici da 20 pollici larghi 4 pollici. Secondo il produttore, questa bicicletta elettrica ha un'autonomia fino a 120 km in modalità pedalata assistita. Puoi percorrere fino a 40 km se guidi completamente con il motore senza pedalare.

La bicicletta elettrica Engwe EP-2 Pro è disponibile su GearBerry al prezzo di 949 € invece di 999 € utilizzando il codice: promozionale GBBike50.



Altre biciclette elettriche in promozione su GearBerry:

Fafrees F20 Max a 1.299 € (con borsa e lucchetto in omaggio)

a 1.299 € (con borsa e lucchetto in omaggio) Fafrees F20 Master a 1.599 € (con borsa e lucchetto in omaggio)

a 1.599 € (con borsa e lucchetto in omaggio) Engwe M20 (batteria da 13 Ah) a 1.149 € con il codice GBBike50

(batteria da 13 Ah) a 1.149 € con il codice GBBike50 Engwe M20 (doppia batteria da 26 Ah) a 1.399 € con il codice GBBike50

Non lasciatevi sfuggire queste offerte dell'di GearBerry con sconti fino a 400 €, regali per gli appassionati (valore 75€) e coupon speciali per l'acquisto di biciclette elettriche. GearBerry spedisce velocemente, da 5 a 7 giorni grazie ai magazzini situati in Europa, senza tasse e con consegna gratuita.

